الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء النزاعات التجارية ورفع الرسوم الجمركية بينهما

بايدن:"التحديات والفرص التي تواجه العالم في هذا القرن تتطلب من الهند والولايات المتحدة العمل والقيادة معا".

اتفقت الولايات المتحدة والهند، اليوم الخميس، على إنهاء ستة نزاعات بينهما في منظمة التجارة العالمية، وفق ما أعلنت واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتابع "الهند وافقت أيضا على إلغاء رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمص والعدس واللوز".

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس بـ "الشراكة المميزة" مع الهند حيث يستضيف رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، وقال بايدن، الذي كان أول رئيس أمريكي يدعو مودي في زيارة رسمية: "لطالما اعتقدت أن العلاقة بين الولايات المتحدة والهند ستكون واحدة من أكثر العلاقات تحديدًا في القرن الحادي والعشرين".

وأكد على أن "التحديات والفرص التي تواجه العالم في هذا القرن تتطلب من الهند والولايات المتحدة العمل والقيادة معا".

بدوره قال مودي إن البلدين "ملتزمان بالعمل معًا من أجل الصالح العالمي ومن أجل السلام والاستقرار والازدهار العالمي".

وقال رئيس الوزراء "شراكتنا الاستراتيجية القوية دليل واضح على قوة الديمقراطية".

وتعهد بايدن أيضًا بمناقشة حقوق الإنسان مع مودي ، بعد أن حثه نشطاء وعشرات من نواب الحزب الديمقراطي على إثارة القضية علنًا. وقال بايدن في البيت الأبيض ، الذي كان جالسًا بجوار مودي: "أتطلع إلى مناقشة كيف يمكننا تعزيز شراكتنا وبناء مستقبل معًا ، يليق بشعبينا ، مستقبل قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وسيادة القانون".

وسيلقي الزعيم الهندي في وقت لاحق كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس وسيعود إلى البيت الأبيض لحضور حفل عشاء. ويرافق زيارته إبرام صفقات دفاعية وتكنولوجيا كبرى حيث تراهن واشنطن بشدة على نيودلهي كثقل موازن للصين.

في واحدة من أكبر اتفاقيات الزيارة ، التي وصفها مسؤول أمريكي بأنها "رائدة" ، وقعت الولايات المتحدة على نقل التكنولوجيا للمحركات بينما تبدأ الهند في إنتاج طائرات مقاتلة محلية. وافقت الهند أيضًا خلال زيارة مودي على الانضمام إلى اتفاقيات أرتميس ، وهي جهد متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لإعادة إنسان إلى القمر بحلول عام 2025.