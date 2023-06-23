هو أول مرسوم رئاسي يصدره بايدن بهدف حماية الحق في وسائل منع الحمل وتوسيع إمكانية الحصول عليها.

قال البيت الأبيض في بيان، إنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدنن اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، يأتي ذلك بعد عام على إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض، وهو أول مرسوم رئاسي يصدره بايدن بهدف حماية الحق في وسائل منع الحمل وتوسيع إمكانية الحصول عليها.

وسيضمن المرسوم للنساء اللواتي يحظين بتأمين بموجب "قانون الرعاية الميسّرة الكلفة" المعروف باسم "أوباماكير"، الحصول على كل وسائل منع الحمل التي صادقت عليها الوكالة الفدرالية للأدوية، وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "العام الماضي حرمت النساء من العناية الطبية الأساسية للحفاظ على صحتهن وحتى إنقاذ حياتهن".

وتابع "الرئيس بايدن ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس ينضمان إلى غالبية الأميركيين الذين يؤمنون بأن الحق في الاختيار جوهري، والذين رفعوا صوتهم في كل مناسبة منذ قرار المحكمة العل

وكانت المحكمة العليا، قد ألغت العام المنصرم حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد، وفي اليوم نفسه، حظرت عدة ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريه على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.

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وأظهرت دراسة أجرتها جمعية التخطيط العائلي أن متوسط عدد عمليات الإجهاض الشهرية في كامل أنحاء الولايات المتحدة بلغ 79031 عملية بين تموز/يوليو 2022 وآذار/مارس 2023، أي أقل بـ 3في المئة منه في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2022 حين بلغ هذا المتوسط 81730 عملية إجهاض في الشهر.

وحظرت حوالى عشرين ولاية معظمها في الجنوب وفي الوسط الغربي الإجهاض أو فرضت قيودا شديدة عليه، فيما اتخذت ولايات أخرى معظمها ساحلية تدابير لحمايته.