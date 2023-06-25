كندا تفتح تحقيقًا في أسباب الانفجار الداخلي لغواصة تيتان

تبحث شرطة الخيالة الكندية الملكية في ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين جنائية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل المغامرين الخمسة في غواصة تيتان

فتحت السلطات الكندية، السبت، تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى انفجار غواصة تيتان إلى الداخل ما تسبب بكارثة مقتل أفراد طاقمها الخمسة، فيما يتوقع أن يستغرق التحقيق 18 شهرًا إلى عامين.

وانطلقت في أعقاب الغواصة التي انقطع الاتصال معها بالقرب من حطام السفينة تايتانيك يوم الأحد الماضي، عملية بحث وإنقاذ متعددة الجنسيات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة مجلس سلامة النقل كاثي فوكس قولها "إن مهمتنا هي معرفة ما حدث ولماذا ومعرفة ما يجب تغييره لتقليل فرصة أو مخاطر حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل". وقالت للصحفيين "نعلم أن الجميع يريد إجابات خاصة العائلات والجمهور."

صعد محققو مجلس سلامة النقل الكندي يوم السبت على متن سفينة الشحن Polar Price التي ترفع العلم الكندي، والتي أبحرت من سانت جون نهاية الأسبوع الماضي لإحضار غواصة تيتان المشؤومة إلى نقطة انطلاقها في شمال المحيط الأطلسي. قال خفر السواحل الأميركي يوم الخميس إن جميع ركاب الغواصة الخمسة لقوا حتفهم بعد أن تعرضت السفينة "لانفجار داخلي كارثي".

في هذه الأثناء، كانت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) تبحث في ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين جنائية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل ركاب تيتان المغامرين. وقال مدير شرطة نيوفاوندلاند ولابرادور كينت أوزموند إن مهمة المحققين هي تحديد "ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق كامل من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية أم لا".