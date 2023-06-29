السلطات الأمريكية: تم العثور على "اشلاء بشرية" في حطام غواصة تيتان

استعادت خفر السواحل الأمريكي، بقايا بشرية من حطام غواصة تيتان التي انفجرت شمال المحيط الأطلسي

أعلن خفر السواحل الأمريكي، أمس الأربعاء في بيان له عن "استعادة بقايا بشرية من حطام غواصة تيتان التي انفجرت شمال المحيط الأطلسي، خلال رحلة سياحة إلى حطام سفينة "تيتانيك" في 18 يونيو الجاري، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص"، فيما قال الخفر في بيان، "إن الأطباء سيجرون تحليلًا رسميًا للبقايا المستعادة".

وكانت السفينة Horizon Arctic المملوكة لشركة كندية، أودعت أمس ما تم انتشاله من أشلاء بشرية وبقايا حطام الغواصة في ميناء San Juan de Newfoundland بكندا.

ومن بين ما تم انتشاله قوس الغواصة، وهي قطعة نصف كروية رمادية بها كوة صغيرة يرى الركاب من خلالها مواقع في الخارج تمر عليها “تيتان” تحت الأعماق، ويبدو أن الكوة فقدت قطعة من المادة الشفافة التي كانت تغطيها، على حد ما نقلت وسائل إعلام كندية وأميركية عن مسؤولين في البلدين.

وأصدر النقيب الأميركي Jason Neubauer رئيس "مجلس التحقيقات البحرية" لمعروف في الولايات المتحدة بأحرف MBI اختصارا، بيانا قال فيه إن الأشلاء البشرية التي تم انتشالها: “هي أدلة ستزود المحققين بمعلومات أساسية عن سبب المأساة” وفق تعبيره.