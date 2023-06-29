الرئيس هرتسوغ يلقي خطابا في الكونغرس في 19 من الشهر القادم

يسعدني أن تتاح للكونغرس الفرصة للاستماع إلى الرئيس هرتسوغ، الذي كان دائمًا قائدًا عظيمًا ومؤثرًا للاحتفال بمرور 75 عامًا على نجاح دولة إسرائيل

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، أن رئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ سيلقي كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس يوم الأربعاء الموافق19 تموز/ يوليو 2023.

هرتسوغ تلقى العام الماضي دعوة من قبل زعيم الأغلبية شومر ورئيسة البرلمان آنذاك نانسي بيلوسي لإلقاء كلمة في الكونغرس، حيث التقى السناتور شومر بالسيد هرتسوغ في إسرائيل خلال مؤتمر CODEL في شباط / فبراير.

"يسعدني أن تتاح للكونغرس الفرصة للاستماع إلى الرئيس هرتسوغ، الذي كان دائمًا قائدًا عظيمًا ومؤثرًا بشكل خاص في هذا الوقت، للاحتفال بمرور 75 عامًا على نجاح دولة إسرائيل والتحالف القوي والدائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه الدعوة للتحدث في اجتماع مشترك للكونغرس هي شهادة على عقود من الدعم من الحزبين والمجلسين لإسرائيل الذي يتجاوز السياسات الحزبية وأنا أتطلع إلى الترحيب به في مبنى الكابيتول".