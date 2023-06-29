المحكمة العليا الأميركية تبطل تمييزا تصحيحيا شجع دخول الفئات الأضعف إلى الجامعات

قال بايدن "أعتقد أن كلياتنا تكون أقوى عندما تكون متنوعة عرقيا ... لا يمكننا أن نسمح بأن يكون هذا القرار هو الكلمة الأخيرة."

حظرت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، استخدام العرق والإثنية في القبول إلى الجامعات، وألغت ممارسة استمرت عقودًا عززت الفرص التعليمية للأميركيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى.

وقال الرئيس جو بايدن إنه يعترض "بشدة" على الحكم الذي "ابتعد عن سابقة دامت عقودا"، مضيفًا أن الجامعات "يجب ألا تتخلى عن التزامها" بإنشاء هيئات طلابية متنوعة.

قال بايدن: "لا يزال التمييز قائماً في أمريكا". "قرار اليوم لا يغير ذلك. إنها حقيقة بسيطة أنه إذا كان على الطالب التغلب على المحن في طريقه إلى التعليم فيجب على الكليات أن تدرك ذلك وتقدره."

"أعتقد أن كلياتنا تكون أقوى عندما تكون متنوعة عرقيا ... لا يمكننا أن نسمح بأن يكون هذا القرار هو الكلمة الأخيرة."

انقسم القضاة ستة في مقابل ثلاثة مبرزين المنحى المحافظ - الليبرالي في القرار، الذي جاء بعد سنوات من الكراهية الشديدة لبرامج "العمل الإيجابي" التي سعت إلى التنوع في القبول في المدارس والأعمال والتوظيف الحكومي. كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأي الأغلبية أنه بينما كان العمل الإيجابي "حسن النية ونُفذ بحسن نية"، فإنه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ويصل إلى حد التمييز غير الدستوري ضد الآخرين.

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أيدت المحكمة مجموعة ناشطة تتألف من "طلاب من أجل القبول العادل"، التي رفعت دعوى قضائية ضد أقدم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والعامة في البلاد - جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا (UNC) - بشأن سياسات القبول الخاصة بها. زعمت المجموعة أن سياسات القبول الواعية بالعرق ميزت ضد الأمريكيين الآسيويين المتكافئين أو الأفضل المؤهلين الذين يتنافسون لدخول الجامعتين.

رحب السياسيون المحافظون بالقرار.

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ساعد في بناء الأغلبية المحافظة في المحكمة بثلاثة تعيينات: "هذا يوم عظيم لأمريكا".

وأضاف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي أن ذلك "سيجعل عملية القبول في الجامعة أكثر عدلاً ويدعم المساواة بموجب القانون".