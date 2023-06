المحكمة العليا الأميركية تبطل تمييزا تصحيحيا شجع دخول الفئات الأضعف إلى الجامعات

حظرت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، استخدام العرق والإثنية في القبول إلى الجامعات، وألغت ممارسة استمرت عقودًا عززت الفرص التعليمية للأميركيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى.

وقال الرئيس جو بايدن إنه يعترض "بشدة" على الحكم الذي "ابتعد عن سابقة دامت عقودا"، مضيفًا أن الجامعات "يجب ألا تتخلى عن التزامها" بإنشاء هيئات طلابية متنوعة.

قال بايدن: "لا يزال التمييز قائماً في أمريكا". "قرار اليوم لا يغير ذلك. إنها حقيقة بسيطة أنه إذا كان على الطالب التغلب على المحن في طريقه إلى التعليم فيجب على الكليات أن تدرك ذلك وتقدره."

"أعتقد أن كلياتنا تكون أقوى عندما تكون متنوعة عرقيا ... لا يمكننا أن نسمح بأن يكون هذا القرار هو الكلمة الأخيرة."

انقسم القضاة ستة في مقابل ثلاثة مبرزين المنحى المحافظ - الليبرالي في القرار، الذي جاء بعد سنوات من الكراهية الشديدة لبرامج "العمل الإيجابي" التي سعت إلى التنوع في القبول في المدارس والأعمال والتوظيف الحكومي. كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأي الأغلبية أنه بينما كان العمل الإيجابي "حسن النية ونُفذ بحسن نية"، فإنه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ويصل إلى حد التمييز غير الدستوري ضد الآخرين.