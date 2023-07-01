محاولة تقبيل والإعتداء بالضرب على برلمانية مسلمة بعد صلاة العيد في ولاية كونيتيكت ومقاضاة المهاجم

وقالت شبكة "أن بي سي نيوز"، إن "النائبة مريم خان، كانت تغادر صلاة الأربعاء في وسط مدينة هارتفورد عندما اقترب منها أندري ديزموند البالغ من العمر 30 عامًا"

أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية، أن سلطات كونيتيكت ألقت القبض على رجل من الولاية، بتهمة الاعتداء على البرلمانية المسلمة مريم خان، بعد صلاة عيد الأضحى.

وقالت شبكة "أن بي سي نيوز"، إن "النائبة مريم خان، كانت تغادر صلاة الأربعاء في وسط مدينة هارتفورد عندما اقترب منها أندري ديزموند البالغ من العمر 30 عامًا وهو يتفوه بتعليقات بذيئة".

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وأضافت أن، "المشتبه به حاول تقبيل البرلمانية التي أصبحت أول مسلمة تُنتخب لعضوية مجلس النواب في ولاية كونيتيكت، العام الماضي، ثم ضربها بعد ذلك وطرحها على الأرض"، فيما أكدت الشرطة أن "خان أصيبت بجروح طفيفة وتلقت العلاج في مكان الحادث".

وأفاد بيان الشرطة أن العديد من المدنيين اعتقلوا ديزموند، وهو من منطقة نيو بريتين بولاية كونيتيكت، في مكان الحادث، ثم ألقي القبض عليه من قبل السلطات فيما بعد ووجهت إليه تهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة، وضبط النفس غير القانوني، وانتهاك السلام، والتدخل في عمل الشرطة.

وخلال محاكمة ديزموند الخميس الماضي، قال محاميه إن ديزموند لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك قضاء ستة أشهر في منشأة للمرضى في نيويورك، فيما رفض مكتب خان التعليق على الحادث في الوقت الحالي.