محاولة تقبيل والإعتداء بالضرب على برلمانية مسلمة بعد صلاة العيد في ولاية كونيتيكت ومقاضاة المهاجم

أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية، أن سلطات كونيتيكت ألقت القبض على رجل من الولاية، بتهمة الاعتداء على البرلمانية المسلمة مريم خان، بعد صلاة عيد الأضحى.

وقالت شبكة "أن بي سي نيوز"، إن "النائبة مريم خان، كانت تغادر صلاة الأربعاء في وسط مدينة هارتفورد عندما اقترب منها أندري ديزموند البالغ من العمر 30 عامًا وهو يتفوه بتعليقات بذيئة".