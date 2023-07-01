القضاء البرازيلي يحرم الرئيس السابق جايير بولسونارو من العمل السياسي 8 سنوات

وقالت قاضية المحكمة العليا للانتخابات كارمن لوسيا أنتونيس، إن "تمت إدانته وسحب جميع حقوق السياسية لبولسونارو، حتى عام 2030 بأغلبية الأصوات"

حُكِم على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أمس الجمعة، بحظر مزاولة العمل السياسي لمدة 8 سنوات بتهمتي "استغلال السلطة" و"إساءة استخدام الإعلام".

وقالت قاضية المحكمة العليا للانتخابات كارمن لوسيا أنتونيس، إن "تمت إدانته وسحب جميع حقوق السياسية لبولسونارو، حتى عام 2030 بأغلبية الأصوات"، فيما يستعد بولسونارو "للطعن في قرار المحكمة الانتخابية العليا"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وصرح بولسونارو، في حديث إذاعي قبل ساعات قليلة من صدور القرار، بأنه "سيستأنف أمام المحكمة العليا إذا صدر ضده قرار "حظر سياسي".

فيما اعتبر محامي بولسونارو، تارسيسيو فييرا، في بيان يوم 23 يونيو/حزيران أن "الاتهامات لا أساس لها وأن موكله لم يفعل شيئًا سوى التعبير عن آرائه بشأن النظام الانتخابي في البلاد".