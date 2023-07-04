الولايات المتحدة: إطلاق نار يردي قاصرين وقتيلين آخرين فضلا عن أربعة جرحى في فيلادلفيا

قالت الصحيفة إن بين القتلى قاصرين اثنين على الأقل مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت رجلا يضع سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسا فضلا عن مخازن رصاص

قام مجهول بإطلاق الرصاص على أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح مساء الاثنين في فلادلفيا، على ما ذكرت وسائل اعلام أميركية عدة.

وأكد الناطق باسم الشرطة في المدينة ميغيل توريس لوكالة فرانس برس وقوع ضحايا عدة بالرصاص.

وذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" ومحطة "سي ان ان" التلفزيونية أن مشتبها فيه أوقف بعد إطلاق النار في حي كينغسيسينغ في جنوب غرب فيلادلفيا.

وقالت الصحيفة إن بين القتلى قاصرين اثنين على الأقل مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت رجلا يضع سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسا فضلا عن مخازن رصاص.

وذكرت الصحيفة في وصفها لمكان الجريمة أن الضحايا وجدوا في أماكن متفرقة.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قتل شخصان وأصيب 28 آخرون بجروح في إطلاق نار خلال احتفال في أحد أحياء بالتيمور.

منذ مطلع السنة، سجلت في الولايات المتحدة 339 عملية إطلاق نار عشوائية على جموع بحسب منظمة Gun Violence Archive.