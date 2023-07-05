"لغز محير":كيف وصلت مادة كوكايين الى القسم الغربي في البيت الأبيض؟

عثر وكلاء سريون على مادة بيضاء في البيت الأبيض اتضح لاحقا بأنها مادة كوكايين

عثر يوم الأحد الماضي عملاء المخابرات السرية على مادة بيضاء في القسم الغربي من البيت الأبيض. بعد التدقيق بالمادة وإجراء الفحوصات اللازمة لها، أكدت النتائج أمس أن الحديث يدور عن كوكايين. هذا الكشف أدى الى إغلاق مبنى البيت لفترة زمنية قصيرة. خلال وقوع الحدث الاستثنائي مكث الرئيس جو بايدن مع عائلته في منتجع كامب دافيد الرئاسي في ولاية ماريلاند.

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المتحدث الاعلامي باسم الخدمات الاستخباراتية السرية انتوني جوجليامي، قال إن خدمات الاطفاء التي استدعيت الى البيت الأبيض أقرت أن المادة ليست خطيرة. كما تم التبليغ أن النتائج بعثت الى مزيد من الفحوصات، وفتح تحقيق رسمي بهدف الكشف عن كيفية ادخال المخدر الى البيت الأبيض.

تم العثور على الكوكايين، كما ذكر، في القسم الغربي من البيت الأبيض داخل خزانة بغرفة التخزين التي يودع بها الموظفون والزائرين هواتفهم المحمولة. ويشار الى أن القسم الغربي من البيت الأبيض ، هو مبنى متعدد الطوابق ويشكل "المركز العصبي" للبيت الأبيض ويقع فيه المكتب الرسمي للرئيس، الغرفة البيضاوية.