"لغز محير":كيف وصلت مادة كوكايين الى القسم الغربي في البيت الأبيض؟

عثر يوم الأحد الماضي عملاء المخابرات السرية على مادة بيضاء في القسم الغربي من البيت الأبيض. بعد التدقيق بالمادة وإجراء الفحوصات اللازمة لها، أكدت النتائج أمس أن الحديث يدور عن كوكايين. هذا الكشف أدى الى إغلاق مبنى البيت لفترة زمنية قصيرة. خلال وقوع الحدث الاستثنائي مكث الرئيس جو بايدن مع عائلته في منتجع كامب دافيد الرئاسي في ولاية ماريلاند.

