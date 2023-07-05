10 قتلى و 38 جريحًا في ثلاث عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة وسط احتفالات 4 يوليو

قال بايدن "تتعرض أمتنا مرة أخرى لموجة من عمليات إطلاق النار المأساوية التي لا معنى لها" داعيا المشرعين الجمهوريين إلى مفاوضات بشأن إصلاحات ذات مغزى

قُتل عشرة أشخاص وأصيب 38 آخرون في ثلاث عمليات إطلاق نار جماعية منفصلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل عيد الاستقلال، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعوة جديدة لتمرير تشريع للسيطرة على الأسلحة.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية يوم الاثنين في فورث وورث بولاية تكساس في إطلاق نار جماعي بعد مهرجان محلي بمناسبة عطلة الرابع من يوليو تموز. في نفس اليوم، قُتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان - بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين و13 عامًا - في إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عندما فتح مشتبه به مسلح النار من طراز AR-15 على غرباء.

وجاء إطلاق النار ليلة الاثنين بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في وابل من إطلاق النار على إحدى الحفلات في حي ببالتيمور بولاية ماريلاند.

وقالت رويترز إن دوافع إطلاق النار الثلاثة لا تزال غير واضحة.

تكافح الولايات المتحدة ضد تزايد عمليات إطلاق النار الجماعية وحوادث العنف بالأسلحة النارية. وقع أكثر من 340 عملية إطلاق نار جماعي في البلاد حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرشيف Gun Violence Archive، الذي يُعرِّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادثة قتل فيها ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وقال بايدن في إدانته يوم الثلاثاء "تتعرض أمتنا مرة أخرى لموجة من عمليات إطلاق النار المأساوية التي لا معنى لها" داعيا المشرعين الجمهوريين إلى "الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن إصلاحات منطقية وذات مغزى".

أوقف الجمهوريون في الكونجرس عمومًا محاولات إصلاح قوانين سلامة الأسلحة بشكل كبير ومعارضة مسعى بايدن لإعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية، مستشهدين بالحماية الدستورية لملكية الأسلحة.