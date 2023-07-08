قال جيك ساليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن عثر على المخدرات بالقرب من قاعة الأزمات لكن هذه الغرفة لم تستخدم "منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية"

أكد البيت الأبيض أمس الجمعة، أن العثور على الكوكايين في مقر الرئاسة الأميركية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحا أن "غرفة الأزمات" الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، إن عثر على المخدرات بالقرب من قاعة الأزمات لكن هذه الغرفة لم تستخدم "منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية"، وأضاف أنه "لهذا السبب كان الأشخاص الوحيدون الذين يدخلون إلى قاعة الأزمات ويخرجون منها خلال هذه الفترة عمالا".

وأكد ساليفان من جديد أن موظفي البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات.

Daniel SLIM / AFP البيت الأبيض

وبعد الإعلان عن اكتشاف الكوكايين وجه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى نجل الرئيس هانتر بايدن بسبب ماضيه في الإدمان.

وذكرت المتحدثة باسم لرئاسة كارين جان بيار مجددا الجمعة بأن "عائلة بايدن لم تكن موجودة" عند وقوع الحادثة واصفة سؤال أحد الصحافيين حول هذا الموضوع بأنه "غير مسؤول إلى حد لا يصدق".

وعثر على الكوكايين الأحد في الجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادة مما أثار جدلاً سياسيًا تحاول السلطة التنفيذية تهدئته منذ أيام.