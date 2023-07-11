"إنهم يعرفون 100 في المئة من هو، إذا لم يفرجوا عن المعلومات، فهذا يعني أنهم دمروا الأشرطة وأن الكوكايين كان يستخدمه هانتر"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في سلسلة من الرسائل المنشورة على شبكته الاجتماعية Truth Social، إن "الكوكايين الذي تم العثور عليه مؤخرًا في البيت الأبيض كان مخصصًا لجو بايدن وابنه هانتر"، وطالب الجميع بمعرفة قصة الكوكايين بالبيت الأبيض، مؤكداً "البيت الأبيض به كاميرات مراقبة في كل مكان، لا سيما بالموقع المعني"

وفي أول رسالة، كتب ترامب"الجمهور يطالب بالحقيقة حول تاريخ الكوكايين في البيت الأبيض" وقال” إنهم يعرفون 100 في المئة من هو، إذا لم يفرجوا عن المعلومات، فهذا يعني أنهم دمروا الأشرطة وأن الكوكايين كان يستخدمه هانتر، وربما جو الفاسد من أجل أعطاء هذا الرئيس الكارثي بعض الطاقة!”.

وكان البيت الأبيض، قد أكد، الجمعة المنصرمة، العثور على الكوكايين في مقر الرئاسة الأميركية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحا أن "غرفة الأزمات" الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، إن عثر على المخدرات بالقرب من قاعة الأزمات لكن هذه الغرفة لم تستخدم "منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية"، وأضاف أنه "لهذا السبب كان الأشخاص الوحيدون الذين يدخلون إلى قاعة الأزمات ويخرجون منها خلال هذه الفترة عمالا". وأكد ساليفان من جديد أن موظفي البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات.

وبعد الإعلان عن اكتشاف الكوكايين وجه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى نجل الرئيس هانتر بايدن بسبب ماضيه في الإدمان.