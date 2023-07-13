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الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية

i24NEWS - AFP

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متظاهرون يتظاهرون في مسيرة من أجل الحقوق الإنجابية التي نظمتها ومينز مارش لوس أنجلوس في 15 أبريل 2023 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.
MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPمتظاهرون يتظاهرون في مسيرة من أجل الحقوق الإنجابية التي نظمتها ومينز مارش لوس أنجلوس في 15 أبريل 2023 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.

هذا القرار يفترض أن يحد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها بدون الاضطرار لعيادة طبيب".

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الالكترونية، بدون وصفة طبية.

وكتبت وكالة الادوية في بيان ان "هذا القرار يفترض أن يحد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها بدون الاضطرار لعيادة طبيب".

وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنه "إذا تم استخدامها وفقا للإرشادات فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حاليا التي لا تستلزم وصفة طبية".

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية HRA Pharma التي استحوذت عليها Perrigo في الآونة الأخيرة، سبق ان نالت ترخيصا في الولايات المتحدة مع وصفة طبية قبل عدة سنوات

وتجيز عدة دول أساسا بيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية لكن في الولايات المتحدة فان هذا الاجراء ياتي فيما يتعرض فيه الحق بالاجهاض لحملات جديدة من المحافظين وبات محظورا الآن في عدة ولايات.

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