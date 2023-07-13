قضية كوكايين البيت الأبيض: الخدمة السرية أنهت التحقيق ولم تحدد أي مشتبه به

لم يتمكن المحققون أيضًا من تحديد اللحظة أو اليوم المعين الذي تركت فيه الحقيبة داخل مقصورة الجناح الغربي بالقرب من مدخل المستوى السفلي حيث تم اكتشافها.

أعلن جهاز الخدمة السرية، اليوم الخميس، انتهاء تحقيقه في "قضية الكوكايين" الذي عُثر عليه في البيت الأبيض ولم يتمكن من تحديد المشتبه به ، حسبما قال مصدران مطلعان على التحقيق لشبكة "سي إن إن" مشيرة إلى أن مسؤولي الخدمة السرية قاموا بتمشيط سجلات الزوار ولقطات المراقبة لمئات الأفراد الذين دخلوا الجناح الغربي في الأيام التي سبقت الاكتشاف ولم يتمكنوا من التعرف على المشتبه بهم.

لم يتمكن المحققون أيضًا من تحديد اللحظة أو اليوم المعين الذي تركت فيه الحقيبة داخل مقصورة الجناح الغربي بالقرب من مدخل المستوى السفلي حيث تم اكتشافها.

وقال المصدر الثاني إن النظرية الرائدة تبقى أن واحدًا من مئات الزوار الذين دخلوا الجناح الغربي في عطلة نهاية الأسبوع في جولات وطُلب منهم ترك هواتفهم داخل تلك الغرف الصغيرة.

ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا أنه تم العثور على الكوكايين في حجرة صغيرة بالقرب من مدخل الطابق الأرضي للجناح الغربي حيث تمر الجولات التي يقودها طاقم العمل في البيت الأبيض في طريقهم إلى المبنى.

يُطلب من الزائرين الذين يدخلون الجناح الغربي للجولات ترك هواتفهم في تلك الغرف الصغيرة ، والتي يمكن استخدامها أيضًا من قبل الموظفين الذين لا يستطيعون إحضار هواتفهم إلى SCIF ، أو مرفق معلومات مجزأة حساسة ، حيث يتم التعامل مع المواد المصنفة. تقع الغرف الصغيرة بالقرب من غرفة العمليات ، والتي لم يتم استخدامها منذ شهور بسبب عمليات التجديد المستمرة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد قال في سلسلة من الرسائل المنشورة على شبكته الاجتماعية Truth Social، إن "الكوكايين الذي تم العثور عليه مؤخرًا في البيت الأبيض كان مخصصًا لجو بايدن وابنه هانتر"، وطالب الجميع بمعرفة قصة الكوكايين بالبيت الأبيض، مؤكداً "البيت الأبيض به كاميرات مراقبة في كل مكان، لا سيما بالموقع المعني"

وفي أول رسالة، كتب ترامب"الجمهور يطالب بالحقيقة حول تاريخ الكوكايين في البيت الأبيض" وقال” إنهم يعرفون 100 في المئة من هو، إذا لم يفرجوا عن المعلومات، فهذا يعني أنهم دمروا الأشرطة وأن الكوكايين كان يستخدمه هانتر، وربما جو الفاسد من أجل أعطاء هذا الرئيس الكارثي بعض الطاقة!”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الجمعة المنصرمة، عن العثور على الكوكايين في مقر الرئاسة الأميركية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحا أن "غرفة الأزمات" الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق.