القت الشرطة في نيويورك القبض على ريكس هويرمان المشتبه به في سلسلة جرائم قتل في جيلو بيتش في لونغ آيلاند

القت الشرطة في نيويورك القبض على ريكس هويرمان المشتبه به في سلسلة جرائم قتل في جيلو بيتش في لونغ آيلاند، بمساعدة عينة الحمض النووي التي تم الحصول عليها من صندوق بيتزا مرمي في سلة القمامة.

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP صندوق بيتسا يساعد شرطة نيويورك القبض على مشتبه به في سلسلة جرائم قتل

ريكس هيرمان متهم بست جرائم قتل، وتم التعرف على الضحايا وهم ميليسا بارثيليمي وميغان ووترمان وأمبر كوستيلو. ودفع هويرمان ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

وقالت السلطات إنه تم العثور على 11 مجموعة من الرفات البشرية على طريق سريع على الشاطئ في لونغ آيلاند بين 2010 و 2011. ويوضح طلب الكفالة الذي نُشر يوم الجمعة أن الشرطة عثرت أيضاً على شعر ذكر من خيش استخدم في لف جثة ووترمان في 2010.

وفي 2020، تم تقديم الشعر إلى المختبر لإجراء مزيد من التحليل، والذي كشف أنه ينتمي إلى ذكر بنوع معين من الحمض النووي. وتعرف شاهد على اختفاء كوستيلو على سائق سيارة من الجيل الأول من شيفروليه أفالانش حيث يعتقد أن القاتل كان يقودها.

وبعد اكتشاف السيارة التي تم تسجيلها باسم هيرمان، وهي شيفروليه أفالانش، لاحظه فريق مراقبة من الشرطة وهو يرمي صندوق بيتزا في مانهاتن. تم إرسال صندوق البيتزا إلى مختبر الجريمة، حيث تم جمع مسحة من قشرة البيتزا وتم أيضاً إرسال جزء من الشعر لتحليله ومقارنته بالحمض النووي الموجود على قشرة البيتزا.

وكتب المسؤولون في وثيقة المحكمة في 12 يونيو (حزيران) أنه تم تحديد أن الحمض النووي الموجود على الشعر والقشرة أن لهما نفس خصائص الميتوكوندريا، ليتبين أنه الشخص الذي تبحث عنه الشرطة بعد أن ارتكب سلسلة من الجرائم