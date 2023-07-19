الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يلقي خطابا تاريخيا في الكونغرس

من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم الأربعاء خطابا تاريخيا في الكونغرس بمجلسيه الديمقراطي والجمهوري

من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم الأربعاء خطابا تاريخيا أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأمريكي - مجلس النواب ومجلس الشيوخ – في خطوة تاريخية تأتي للمرة الثانية في التاريخ التي يخاطب فيها رئيس دولة إسرائيل الكونجرس الأمريكي، بينما كانت المرة الأولى من نصيب والد الرئيس الحالي حاييم هرتسوغ، الرئيس السادس للدولة، قبل أكثر من 35 عامًا.

ومن المتوقع أن يذكر الرئيس هرتسوغ في خطابه ثلاثة من ضيوفه الذين سيحضرون في القاعة العامة. أولهم كليفتون ترومان دانيال، حفيد هاري ترومان، الرئيس الثالث والثلاثين للولايات المتحدة، كليفتون معروف بالحفاظ على إرث جده ونشاطه الرئيسي هو إدارة مكتبة هاري ترومان الوطنية في كانساس. كان ترومان أول رئيس في العالم يعترف بإسرائيل كدولة، بعد 11 دقيقة فقط من إنشائها.

بالإضافة إلى ذلك، سيذكر الرئيس في خطابه أيضًا الأستاذة سوزانا هيشل ابنة الحاخام أبراهام يهوشواع هيشل، الذي كان أحد أهم المفكرين الذين حظي بهم الشعب اليهودي في القرن العشرين. الحاخام أفراهام يهوشواع هيشل أحد الناجين من المحرقة المعروف بعمله المكثف كناشط في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، حيث عمل من أجل تحقيق المساواة للمجتمع الأمريكي الأفريقي في أمريكا. اشتهر الحاخام هيشل عندما سار إلى جانب مارتن لوثر كينغ في المسيرة الشهيرة في ألاباما عام 1965.

كما تستمع الى الخطاب ليئا غولدين، والدة الملازم أول الراحل هادار غولدين، الذي سقط في معركة رفح في نهاية عملية الجرف الصامد في غزة، خلال وقف إطلاق نار إنساني توسطت فيه الولايات المتحدة، ويتم احتجازه منذئذ من قبل حركة حماس وستنضم السيدة غولدين بدعوة من الرئيس إلى اجتماعاته في مجلس النواب والأمم المتحدة، وسيثير الرئيس خلال كلمته موضوع الأسرى و المفقودين في أسر حماس في غزة - الملازم أول الراحل هادار غولدين، والرقيب الأول الراحل أورون شاؤول والمواطنين أفرا منغيستو وهشام السيد.

كما دعا الرئيس رؤساء منظمات الجاليات اليهودية البارزة في الولايات المتحدة، ورؤساء الاتحادات اليهودية، وجميع رؤساء التيارات اليهودية في الولايات المتحدة وضيوفا آخرين.

وللتشديد على التنوع الإسرائيلي الفريد، دعا الرئيس وفدين من الوكالة اليهودية في الولايات المتحدة، سيغال هوبي كانتوبسكي، ممثلة الوكالة اليهودية في شمال شرق الولايات المتحدة. سيغال هاجرت إلى إسرائيل من إثيوبيا في سن الخامسة، في رحلة عائلية بطولية وعملت بامتياز كضابط في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عضو الكنيست السابقة غدير كمال مريح، ممثلة الوكالة اليهودية في منطقة واشنطن وهي ابنة الطائفة الدرزية.

وسيكون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان ، حاضرا في الوفد المرافق للرئيس في القاعة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد لضيفه الإسرائيلي الذي يجري زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت ولا يتزعزع وفق تعبيره.