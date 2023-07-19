إسرائيل: اختبار برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يبدأ يوم الخميس

إذا استمر الاختبار بسلاسة، فسيستفيد المواطنون الإسرائيليون من برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر

من المقرر أن تبدأ يوم الخميس، التجربة المتعلقة بمحاولة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP) والتي تمتد على مدى شهر كامل، حيث ستسمح السلطات الإسرائيلية للمواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني المقيمين في الضفة الغربية بالمرور دون قيود، وفق النشر في رويترز.

سعت إسرائيل منذ فترة طويلة إلى الوصول إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مما يعني أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، لكن تم إعاقة التقدم بسبب القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين الأمريكيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

قال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن سفير إسرائيل في واشنطن مايكل هرتسوغ سيوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في العاصمة الأمريكية يوم الأربعاء تحدد شروط دخول إسرائيل المحتمل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التوقيع سيبدأ فترة اختبار مدتها أربعة أسابيع، وبعد ذلك ستقرر واشنطن ما إذا كانت إسرائيل مؤهلة للانضمام إلى البرنامج.

وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأمريكية، على الرغم من عدم الإعلان عنه مسبقًا، فإن الاختبار سيبدأ يوم الخميس. وقالوا إنه إذا استمر بسلاسة، فسيستفيد المواطنون الإسرائيليون من برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكجزء من الاختبار، قالت المصادر إن الفلسطينيين الأمريكيين من الضفة الغربية سيكونون قادرين على الطيران من وإلى مطار بن غوريون. قبل ذلك، توجب عليهم عمومًا السفر عبر الأردن. كما سيتمكنون أيضًا من البدء في استخدام نماذج إسرائيلية جديدة عبر الإنترنت للتقدم بطلب لدخول إسرائيل عند نقاط العبور بالضفة الغربية كسائحين أمريكيين.

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أحد أقرب حلفاء واشنطن، بسبب السياسات تجاه الفلسطينيين في حكومة نتنياهو الأخيرة وخطتها لإدخال تعديلات على جهاز القضاء، والتي يصفها منتقدوها بأنها مناهضة للديمقراطية.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن قضية برنامج الإعفاء من التأشيرة أثيرت عندما استضاف بايدن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. ونقل عن المصدر قوله "لقد راجعوا التقدم الذي تم إحرازه ومن المتوقع أن تكتمل العملية قريبا".

تقدر مؤسسة المعهد العربي الأمريكي عدد الأمريكيين من أصل فلسطيني بين 122،500 و 220،000.