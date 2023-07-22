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بايدن يختار الأدميرال فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

i24NEWS

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في هذا المنشور الذي تم الحصول عليه في 21 يوليو 2023 ، تتحدث الأدميرال في البحرية الأمريكية ليزا فرانشيتي ، نائب رئيس العمليات البحرية ، مع طاقم مفرزة الإمدادات البحرية خلال جولة في قاعدة مشاة البحرية في هاواي في أوهاو في 13 ديسمبر 2022
Lance Cpl. Cody Purcell / HANDOUT / AFPفي هذا المنشور الذي تم الحصول عليه في 21 يوليو 2023 ، تتحدث الأدميرال في البحرية الأمريكية ليزا فرانشيتي ، نائب رئيس العمليات البحرية ، مع طاقم مفرزة الإمدادات البحرية خلال جولة في قاعدة مشاة البحرية في هاواي في أوهاو في 13 ديسمبر 2022

وقال بايدن في بيان إن فرانشيتي "ثاني امرأة في الولايات المتحدة تحصل على رتبة أدميرال بأربع نجوم"

قام الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، بإختيار الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة العمليات البحرية، وهو أعلى منصب في البحرية الأميركية، وبذلك ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا وافق مجلس الشيوخ على تسميتها.

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وقال بايدن في بيان إن فرانشيتي "ثاني امرأة في الولايات المتحدة تحصل على رتبة أدميرال بأربع نجوم". وأشاد بمسيرتها خصوصا أنها قادت مدمرة بصواريخ موجّهَة وسربا من المُدمّرات ومجموعتَي حاملات طائرات للتدخّل. 

ومع ذلك يتوجب أن تتم الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ حيث يعرقل أعضاء جمهوريون تعيين عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

وبعد تثبيتها في هذا المنصب ستصبح أيضا عضوا في هيئة الأركان المشتركة، وهو ما سيشكل أيضا سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة. 

وهذه هي حال سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأميركية يعرقل إقرارها السناتور الجمهوري تومي توبرفيل المناهض لسياسة ينتهجها البنتاغون تقضي بتقديم مساعدة مالية للعسكريات الراغبات بالإجهاض.

وقال بايدن إن "ما يفعله السناتور توبرفيل ليس خاطئا فحسب، بل إنه خطير" ويعرّض الأمن القومي للخطر. 

ولمجلس الشيوخ الأميركي صلاحية الموافقة على التسميات التي يقررها رئيس الولايات المتحدة، وزارية كانت أو عسكرية أو حتى دبلوماسية وقضائية. 

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