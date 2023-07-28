دونالد ترامب لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال ادانته والحكم عليه

قال ترامب"رؤساء سابقين من بينهم باراك اوباما وجورج دبليو بوش قاموا بأخذ وثائق"، مشيرا الى أن أسلافه اقدموا على "سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها"

اكد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب (77 عاما)، اليوم الجمعة، أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال ادانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده، وقال ترامب في مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس عبر الإذاعة ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك"وأضاف "حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني (..) هؤلاء الناس مرضى. ما يفعلونه مروع للغاية".

وكان ترامب المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، قد سئل عن الاتهامات الفدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفدراليين ثلاث تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية، وخلال حديثه قال إن "رؤساء سابقين من بينهم باراك اوباما وجورج دبليو بوش قاموا بأخذ وثائق"، مشيرا الى أن أسلافه اقدموا على "سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها".

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور" للقضاء، حيث سبق وأن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع حزيران/يونيو المنصرم في إطار هذا الملف، لكن في وثيقة قضائيّة نُشرت، أمس الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.