رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي في المكسيك مشتبه بالتستر على مذبحة وفر إلى إسرائيل: "نتنياهو عرض المساعدة"

الرئيس أوبرادور أنه اتصل بنتنياهو الشهر الماضي وطلب تسليم رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي السابق في المكسيك توماس زارون

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الليلة الماضية (الجمعة) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترب منه وعرض المساعدة في التحقيق في خطف وقتل 43 طالبًا في عام 2014.

وبحسب قوله، "أرسل لي نتنياهو خطابًا و وأعرب عن رغبته في مساعدتنا، لأن أحد الأشخاص الذين شاركوا في التستر على هذه الجريمة وجد في إسرائيل". وأضاف الرئيس أوبرادور أنه اتصل بنتنياهو الشهر الماضي وطلب تسليم رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي السابق في المكسيك توماس زيرون - الذي فر إلى إسرائيل، لكنه لم يوضح ما إذا كان رئيس الوزراء يوافق على ذلك.

تعد هذه القضة أخطر قضية من نوعها في تاريخ المكسيك، كما أنها أصبحت حادثة دبلوماسية بين الدول، والتي شملت، من بين أمور أخرى، مظاهرات عاصفة ضد إسرائيل في العاصمة مكسيكو سيتي، وتخريب جدران السفارة الإسرائيلية في سبتمبر من العام الماضي، والتي طالبت بتسليم المسؤول الكبير السابق.

زيرون، الذي كان أحد المحققين الرئيسيين في قضية خطف ومذبحة طلاب كلية المعلمين في يوتزينابا بولاية غيريرو، في 26 سبتمبر 2014 ، متهم بالتستر على القضية وكشف النقاب عنها. ومن الأدلة، ووفقًا للسلطات المكسيكية، فإن "التحقيق معه مهم جدًا".

وكان زيرون قد فر من المكسيك بعد أن أعيد فتح تحقيق في اختفاء الطلاب في أعقاب انتخاب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في عام 2019، وهو موجود في إسرائيل وقد قدم طلبا للحصول على لجوء. بشكل منفصل، وتتهم المكسيك زيرون باختلاس أكثر من 50 مليون دولار وتعذيب مشتبه بهم.

وقال مسؤول إسرائيلي إن اسرائيل ماطلت في البداية في معالجة طلب التسليم انتقاما من دعم المكسيك لتحقيقات الأمم المتحدة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

في أعقاب اختفاء الطلاب عام 2014، خلص فريق تحقيق برئاسة زيرون، بعد أسابيع فقط من الواقعة، إلى أن الشرطة سلمت مجموعة الطلاب، الذين كانوا في طريقهم إلى مظاهرة، إلى عصابة مخدرات محلية. ثم قتل المجرمون المجموعة، وأحرقوا جثثهم وتخلصوا منها في نهر. ودحض المحققون الدوليون فيما بعد رواية زيرون، واكتشفوا أن الحكومة تلاعبت بالأدلة الموجودة وانتزعت أدلة جديدة من خلال التعذيب.

استقال زيرون من منصبه في عام 2016 بعد الكشف عن مقطع فيديو يظهره وهو يتعامل مع أدلة لم يتم تسجيلها رسميا على ما يبدو.