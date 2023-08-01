رجل يطلق النار خارج مدرسة يهودية في تينيسي

أطلق ضباط في ممفيس بولاية تينيسي النار على رجل بعد أن أطلق هو النار بمسدس خارج مدرسة يهودية على إثر منعه من الدخول يوم الاثنين.

ضباط في ممفيس بولاية تينيسي أطلقوا النار على رجل حين أطلق هو النار بمسدس خارج مدرسة يهودية عندما مُنع من الدخول يوم الاثنين.

تم تبليغ الشرطة بالوصول إلى أكاديمية مارغولين العبرية بعد أن قال مسؤولو المدرسة إن المهاجم حاول دخول المبنى. بالرغم من إغلاقها حاليًا خلال العطلة الصيفية، إلا أنه لا يزال هناك بعض الموظفين والطاقم في المدرسة، التي تم إغلاقها بسبب الحادث.

تعقبت الشرطة شاحنة بيك آب دودج رام كستنائية اللون وواجهته. أطلقوا النار عليه أثناء خروجه من سيارته وبيده مسدس. وأشار آخر تقرير إلى أنه يتلقى فيه العلاج الطبي في حالة حرجة.

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وقال النائب ستيف كوهين، عضو الكونجرس الذي يمثل المنطقة، إن مطلق النار كان طالبًا سابقًا.

وقال في بيان "يسعدني أن الأكاديمية تتمتع بأمن فعال وأن الشرطة تحركت بسرعة لحماية الطلاب".

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الحادث ذو طبيعة "شخصية".

يأتي ذلك وسط توترات شديدة ، حيث ينتظر روبرت جريجوري باورز ، مرتكب مذبحة كنيس شجرة الحياة لعام 2018 في بيتسبرغ ، قرار هيئة المحلفين بشأن ما إذا كان يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.