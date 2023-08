رجل يطلق النار خارج مدرسة يهودية في تينيسي

ضباط في ممفيس بولاية تينيسي أطلقوا النار على رجل حين أطلق هو النار بمسدس خارج مدرسة يهودية عندما مُنع من الدخول يوم الاثنين.

تم تبليغ الشرطة بالوصول إلى أكاديمية مارغولين العبرية بعد أن قال مسؤولو المدرسة إن المهاجم حاول دخول المبنى. بالرغم من إغلاقها حاليًا خلال العطلة الصيفية، إلا أنه لا يزال هناك بعض الموظفين والطاقم في المدرسة، التي تم إغلاقها بسبب الحادث.

تعقبت الشرطة شاحنة بيك آب دودج رام كستنائية اللون وواجهته. أطلقوا النار عليه أثناء خروجه من سيارته وبيده مسدس. وأشار آخر تقرير إلى أنه يتلقى فيه العلاج الطبي في حالة حرجة.