نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم يزور مدرسة أمريكية يهودية لتكريم الأطفال ضحايا الهولوكوست

“تدعم BVB عمل التذكر حتى لا يُنسى ما حدث أبدًا. سنواصل محاربة معاداة السامية. الفراشات لها مكانة خاصة في ملعب دورتموند للتدريب كدليل على الدعم ".

تعاون نادي بوروسيا دورتموند الذي يلعب في الدوري الألماني للمحترفين الدرجة الأولى، مع طلاب أمريكيين من الأكاديمية اليهودية في سان دييغو للمشاركة في مشروع لإحياء ذكرى الأطفال اليهود الذين قُتلوا خلال الهولوكوست.

ويتواجد النادي في الولايات المتحدة لاجراء سلسلة من المباريات ضد فرق أخرى من الولايات المتحدة وإنجلترا، حيث يتدرب معظم الأسبوع المنصرم في ساحة الأكاديمية اليهودية في سان دييغو كجزء من هذه الجولة الأمريكية.

وفي بيان له هنأ المؤتمر اليهودي العالمي الفريق على مشاركتهم في هذا المشروع.

ومن جهته قال المدير التنفيذي لاستراتيجية الاتصالات في المؤتمر اليهودي العالمي كوري فايس، إن "أندية كرة القدم لديها قدرة فريدة على إلهام التغيير الاجتماعي الإيجابي" وتابع "يفخر المؤتمر اليهودي العالمي بالعمل مع بوروسيا دورتموند لإيجاد طرق جديدة لرفع صوت الجالية اليهودية وضمان استخدام تاريخنا المشترك لبناء أجيال مستقبلية أقوى. تعاون نادي دورتموند سابقًا مع المؤتمر اليهودي العالمي في مجموعة من البرامج ، بما في ذلك حملة #WeRemember ومبادرات أخرى لمكافحة معاداة السامية.

إلى جانب طلاب الأكاديمية، شارك مدير فريق دورتموند إدين ترزيتش واللاعبين النجوم ماتس هوملز وجوليان براندت ونيكلاس سولي وماركو رويس في مشروع الفراشة، الجمعة، وهو "دعوة للعمل من خلال التعليم والفنون وإنشاء النصب التذكارية".

من خلال رسم الفراشات الخزفية لعرضها كرموز للصمود والأمل، أحيا المشاركون ذكرى 1.5 مليون طفل قتلوا في الهولوكوست، قام اللاعبون، بعد الدردشة مع الطلاب والاستجابة لطلبات التوقيعات، برسم الفراشات للأطفال من ويستفاليا، المنطقة الألمانية حيث يقع دورتموند.

وأكد مدير التسويق في دورتموند كارستن كرامر: “تدعم BVB عمل التذكر حتى لا يُنسى ما حدث أبدًا. سنواصل محاربة معاداة السامية. الفراشات لها مكانة خاصة في ملعب دورتموند للتدريب كدليل على الدعم ".

في مارس 2022، انضم أكثر من 100 ممثل عن كرة القدم الألمانية المحترفة إلى القادة والخبراء في معاداة السامية من أجل التفكير في مكافحة معاداة السامية داخل أندية كرة القدم المحترفة، حيث عقد مؤتمر "معاداة السامية وكرة القدم الاحترافية: التحديات والفرص والتواصل" في سيجنال إيدونا بارك في بوروسيا دورتموند ونظمه اتحاد كرة القدم الألماني (DFL) والمؤتمر اليهودي العالمي والمجلس المركزي لليهود من ألمانيا، أنشطة رياضية. كما حظي المؤتمر بدعم اليونسكو.