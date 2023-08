شرطة الكابيتول : لا يوجد تهديد نشط بعد "مكالمة سيئة" حول مطلق النار في مباني المجلس

قال المتحدث باسم ادارة شرطة العاصمة هيو كارو ان الشرطة لم تعثر على مطلق النار ولم يصب احد بعد تقارير عن اطلاق نار محتمل فى مجمع الكابيتول الامريكى يوم الاربعاءـ مشيرا إلى أن ذلك "ناتج على الأرجح عن مكالمة كاذبة ولم تحدث أي إصابات أو إطلاق نار"

