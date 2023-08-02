شرطة الكابيتول : لا يوجد تهديد نشط بعد "مكالمة سيئة" حول مطلق النار في مباني المجلس

شرطة الكابيتول الأمريكية ذلك "ناتج على الأرجح عن مكالمة كاذبة ولم تحدث أي إصابات أو إطلاق نار"

قال المتحدث باسم ادارة شرطة العاصمة هيو كارو ان الشرطة لم تعثر على مطلق النار ولم يصب احد بعد تقارير عن اطلاق نار محتمل فى مجمع الكابيتول الامريكى يوم الاربعاءـ مشيرا إلى أن ذلك "ناتج على الأرجح عن مكالمة كاذبة ولم تحدث أي إصابات أو إطلاق نار"

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وكانت شرطة الكابيتول الأمريكية قد قالت، اليوم الأربعاء، إن ضباطها يفتشون داخل وحول مباني مكاتب مجلس الشيوخ بعد مكالمة تلقتها النجدة تتعلق بالإبلاغ عن إطلاق نار محتمل، حيث وردت مكالمة هاتفية برقم 911 بشأن إطلاق نار محتمل داخل مباني مجلس الشيوخ وحولها، ولم ترد تقارير عن طلقات نارية لكن حث الناس على الاحتماء في اماكنهم.

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وأشارت شرطة الكابيتول إلى أنه ليس لديها أي تقارير مؤكدة عن طلقات نارية، وطلبت من داخل مباني مجلس الشيوخ الاحتماء في مكانها.

وكتبت شرطة الكابيتول الأمريكية على حسابها موقع "إكس": "يُرجى الابتعاد عن المنطقة، لأننا ما زلنا نحقق».وطُلب من الموظفين في مباني مجلس الشيوخ التحرك داخل مكاتبهم أو إلى أقرب مكتب، وإغلاق الأبواب والنوافذ الخارجية وإغلاقها.