الحكم لن يعيد 11 شخصًا فقدناهم، ولن يعيد بناء شعور القداسة الذي تحطم إلى الأبد في مبنى شجرة الحياة هذا. ولن يصلح نسيج المجتمع اليهودي

في أعقاب حكم الإعدام الصادر عن هيئة المحلفين الفيدرالية بحق روبرت باورز - المسلح الذي قتل 11 يهوديًا في كنيس "شجرة الحياة" Tree of Life Synagogue في بيتسبرغ في عام 2018 - قال مدير رابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات إن "الجالية اليهودية بأكملها لا تزال قلقة بشأن معاداة السامية في الولايات المتحدة"

وأكد غرنبلات لـ i24NEWS على أن "أفكاري مع عائلات الضحايا، لأولئك الذين عانوا في مجتمع بيتسبرغ" وتابع "هذا الحكم لن يعيد 11 شخصًا فقدناهم، ولن يعيد بناء شعور القداسة الذي تحطم إلى الأبد في مبنى شجرة الحياة هذا. ولن يصلح نسيج المجتمع اليهودي. لقد تم الكشف عن ضعفنا في ذلك اليوم ومع ذلك فإن هذا الحكم يمثل العدالة لهؤلاء الناس ، ويظهر أن نظامنا القانوني في أمريكا سيحاسب من يرتكبون مثل هذه الأعمال المروعة من العنف ، وأنا ممتن لذلك ".

وردا على سؤال حول كيفية تعافي مجتمع بيتسبرغ من المذبحة المروعة ، قال جرينبلات إن على كل يهودي في الولايات المتحدة "إعادة البناء". وأضاف"لقد كان وقتًا فظيعًا بالنسبة للجالية اليهودية بأكملها في أمريكا. بطريقة ما ، نحتاج جميعًا إلى إعادة بناء أنفسنا ، لا سيما في هذه البيئة حيث شهدنا تصاعد الهجمات المعادية للسامية منذ ذلك اليوم الرهيب. لسوء الحظ ، ما زلنا نواجه معادًا - بيئة سامية في المجال السياسي ، نرى تفوقًا راديكاليًا للبيض ، ونرى معادًا قويًا للصهيونية"

وأشارغرينبلات "كلنا ما زلنا نشعر بالقلق عندما لا يزال هذا النوع من الخطاب الذي أدى إلى هذه اللحظة الرهيبة منتشرا في مجتمعنا اليوم".