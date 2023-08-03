يواجه دونالد ترامب، رسميا في جلسة استماع بالمحكمة الخميس الاتهامات الرسمية بالتآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020

حددت المحكمة الفيدرالية، اليوم الخميس، جلسة الاستماع المقبلة لدونالد ترامب بشأن انتخابات 2020 في الـ 28 من أغسطس/آب الجاري، في ما حذرت القاضية الفيدرالية دونالد ترمب من مناقشة التهم الموجهة إليه مع أي من الشهود وتحذره من انتهاك شروط الإفراج عنه وإلا واجه مذكرة توقيف، ودفع ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020

وكان دونالد ترامب، قد وصل إلى المحكمة في واشنطن، اليوم الخميس، في محاكمة جنائية تاريخية حيث سيواجه اتهامات بمناورات "إجرامية" لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقالت المحكمة الفيدرالية بواشنطن تطلق سراح ترمب وتحدد 28 أغسطس جلسة استماع ثانية

في ما ندد ترامب في الصباح على برنامج Truth Social بـ"استغلال غير مسبوق للعدالة" ضده.

ويواجه دونالد ترامب، رسميا في جلسة استماع بالمحكمة الخميس الاتهامات الرسمية بالتآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بينما يستمر في حملته الانتخابية ضمن السباق للبيت الأبيض لعام 2024.

يأتي هذا بالتزامن مع مثوله أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتلقي الاتهامات بدوره في تحريض انصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني عام 2021.

الاتهامات جاءت بعد تحقيق استمر لاشهر وصدر عن هيئة محلفين. ترامب ادان الاتهامات ورفضها وقال انها محاولة للتدخل في حملته الانتخابية التي يطمح فيها للعودة للرئاسة في انتخابات العام المقبل.