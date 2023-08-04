اعتقال جنديين بالبحرية الأميركية بتهم التخابر مع الصين

اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم التجسس لحساب الصين

قال مسؤولون أمريكيون: إن اثنين من جنود البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي ووجود صلات مع الصين، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس. وأردف التقرير أن بحارًا عمره 22 عامًا على قوة سفينة في سان دييجو اعتُقل الأربعاء في تهم تتعلق بالتجسس تشمل التواطؤ لإرسال معلومات خاصة بالدفاع الوطني للمسؤولين الصينيين.

Dawson Roth / US NAVY / AFP ظهر صورة نشرتها البحرية الأمريكية في 4 نوفمبر 2019 ، منظرًا جويًا لتمرين بحري دولي (IMX) 2019 ، في مكان غير معروف في البحر في الخليج. تدرب الولايات المتحدة حلفاء الخليج على "حماية الملاحة" في الممرات المائية المضطربة في المنطقة ، في الوقت الذي تسعى فيه لبناء تحالف لاحتواء إيران.

وفقًا لتقرير CNN ، فإن "ويي" ، الذي عمل ميكانيكيًا في USS Essex ، دخل في علاقة "الأصول المُدارة" مع ضابط استخبارات صيني بدءًا من فبراير 2022. وكجزء من هذا الترتيب المزعوم، أرسل "ويي" صورًا ومقاطع فيديو لـ إسكس وسفن البحرية الأخرى في البحر إلى الضابط الصيني، بالإضافة إلى عشرات الكتيبات الفنية والميكانيكية المتعلقة بتخطيطات السفن وأنظمة أسلحة السفن. في المقابل، زُعم أنه تلقى آلاف الدولارات.

ومع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الدعم الأميركي لتايوان، دفعت بكين باتجاه توسيع وجودها الأمني في أنحاء دول العالم، ومن بينها كوبا، بهدف مواكبة الانتشار الواسع للجيش الأميركي في كل القارات.