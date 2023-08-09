مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلق النار ويقتل رجل يشتبه في تهديده الرئيس الأمريكي

"العملاء كانوا ينفذون أمر تفتيش في بروفو بولاية يوتا عندما وقع إطلاق النار"، حيث كان من المقرر أن يصل الرئيس إلى ولاية يوتا بعد ساعات فقط من المداهمة وإطلاق الن

قال مسؤولون اتحاديون، إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أطلقوا النار وقتلوا رجلاً يشتبه في تهديده الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأشاروا إلى أن "العملاء كانوا ينفذون أمر تفتيش في بروفو بولاية يوتا عندما وقع إطلاق النار"، حيث كان من المقرر أن يصل الرئيس إلى ولاية يوتا بعد ساعات فقط من المداهمة وإطلاق النار.

ووفقًا لشبكة شركاء سكاي نيوز الأمريكية لشبكة "إن بي سي"، زُعم أن المشتبه به وجه تهديدات ضد شخصيات عامة بما في ذلك السيد بايدن ومحامي مقاطعة مانهاتن ألفين براغ ، وقالت "إن بي سي"، نقلاً عن وثائق المحكمة، إن المشتبه به هو كريج ديليو روبرتسون، وزُعم أنه وجه تهديدًا بالإشارة إلى رحلة بايدن إلى يوتا ، قائلاً إنه بحاجة إلى إعداد مموه وبندقيته القنص.