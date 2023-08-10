الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي في تجمع انتخابي قبل 11 يوما من موعد الانتخابات

دعا الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو إلى إجراء الانتخابات بعد أن بدأ نواب المعارضة في البرلمان إجراءات عزله

اغتيل المرشح الذي يحتل المركز الثاني في السباق الرئاسي في الإكوادور يوم الأربعاء في تجمع انتخابي، قبل 11 يومًا من بدء التصويت.

كان فرناندو فيلافيسينسيو، الصحفي السابق والناشط المضطهد، عضوًا في الجمعية الوطنية قبل أن يُقتل بالرصاص أثناء ركوبه سيارة في مدينة كيتو الشمالية. وأظهر استطلاع للرأي أجري قبل عدة أسابيع أنه خلف المرشحة الأولى لويزا غونزاليس.

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دعا الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو إلى إجراء الانتخابات بعد أن بدأ نواب المعارضة في البرلمان إجراءات عزله. وكجزء من دستور البلاد، دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة وحل كل من الجمعية والمساءلة، مستبعدا نفسه عن خوض السباق.

وأكد لاسو القتل، معربًا عن صدمته وغضبه من خلال منصة X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter. "من أجل ذكراه وعلى معركته، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".

"لقد قطعت الجريمة المنظمة شوطا طويلا، لكن العبء الكامل للقانون سوف يقع عليهم".

وقتل بالمثل أجوستين إنترياغو، عمدة مدينة مانتا الساحلية المركزية، الشهر الماضي. وقتل سياسي آخر، وهو مرشح رئاسة البلدية عمر مينينديز من بويرتو لوبيز، في فبراير.