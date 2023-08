الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي في تجمع انتخابي قبل 11 يوما من موعد الانتخابات

اغتيل المرشح الذي يحتل المركز الثاني في السباق الرئاسي في الإكوادور يوم الأربعاء في تجمع انتخابي، قبل 11 يومًا من بدء التصويت.

كان فرناندو فيلافيسينسيو، الصحفي السابق والناشط المضطهد، عضوًا في الجمعية الوطنية قبل أن يُقتل بالرصاص أثناء ركوبه سيارة في مدينة كيتو الشمالية. وأظهر استطلاع للرأي أجري قبل عدة أسابيع أنه خلف المرشحة الأولى لويزا غونزاليس.