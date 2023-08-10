ارتفاع حصيلة القتلى إلى 36 قتيلاً بسبب حرائق الغابات في هاواي التي تلتهم جزيرة ماوي

ساعدت العديد من شركات الطيران أيضًا من خلال الطيران في طائرات أكبر مع خفض أسعار تذاكر الطيران وإضافة رحلات طيران إضافية.

قُتل 36 شخصًا على الأقل في مقاطعة ماوي بسبب حرائق الغابات المستعرة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المقاطعة يوم الخميس.

لا تزال هناك تقارير عن حرائق متعددة في جزيرة هاواي، حيث أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن "جميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزر للمساعدة في الاستجابة".

قالت حاكمة هاواي سيلفيا لوك يوم الأربعاء إن "الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً"، حيث دمرت الحرائق مئات المباني في ماوي، بما في ذلك المنازل والشركات، وفقًا لمسؤولين محليين. وقال مسؤولون بالولاية إن آلاف السكان نزحوا في الجزيرة.

"كانت هذه شركات صغيرة استثمرت في ماوي. كان هؤلاء من السكان المحليين. قال لوقا: "نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لمساعدة الكثير من الناس في السنوات العديدة القادمة". وأضاف اللفتنانت جوفيرنو: "سيستغرق الأمر سنوات".

وأفاد إد سنيفين، مدير إدارة النقل في هاواي، في مؤتمر صحفي، أن أكثر من 11 ألف شخص نقلوا جواً من ماوي يوم الأربعاء فقط.

ساعدت مقاطعة ماوي في عمليات الإجلاء، حيث نقلت حافلات منظمة أكثر من 400 شخص إلى المطار يوم الأربعاء. وساعدت العديد من شركات الطيران أيضًا من خلال الطيران في طائرات أكبر مع خفض أسعار تذاكر الطيران وإضافة رحلات طيران إضافية.

حرائق الغابات، التي أثرت على كل من جزيرة ماوي والجزيرة الأمريكية الرئيسية، والتي تسمى أيضًا هاواي، كانت مدفوعة برياح تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة مقارنة بإعصار دورا، وهو عاصفة من الفئة 4 على بعد 500 ميل في المحيط الهادئ.