ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اجتاح جزيرة ماوي في هاواي إلى 89 شخصا على الأقل، ما اثار انتقادات بشأن طريقة تعامل السلطات مع واحدة من أسوأ الكوارث

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اجتاح جزيرة ماوي في هاواي إلى 89 شخصا على الأقل، ما اثار انتقادات بشأن طريقة تعامل السلطات مع واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للأرخبيل الأميركي.

Paula RAMON / AFP أنتوني سي جارسيا يقف بين شجرة بانيان التاريخية المتفحمة في أعقاب حريق هائل في لاهاينا ، ماوي الغربية ، هاواي ، في 12 أغسطس 2023.

أفاد جوش غرين حاكم ولاية هاواي السبت أن "هناك 89 وفاة جرى احصاؤها"، مرجحا أن الحصيلة "سوف تستمر في الارتفاع. نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".

وقالت الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) إن حوالى 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت.

وكشفت سلطات هاواي أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق، حيث اعترفت عضو في الكونغرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان انهم لم يتلقوا أي تحذيرات وسط تأكيدات أنه ان الاعتماد سلطويا على المعلومات التي تتدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تاركة شريحة كبيرة من المواطين التي لا تتعامل مع هذه التكنولوجيا، وفق تقارير.

Sébastien VUAGNAT / AFP تم تصوير المباني والمنازل المدمرة في أعقاب حريق هائل في لاهاينا ، ماوي الغربية ، هاواي في 11 أغسطس 2023.

خبا الحريق الهائل وترك وراءه السكان في حالة صدمة، الذين استفاقوا لتوهم على حجم الضرر في مدينة لاهاينا التي تحولت في غالبها إلى رماد.