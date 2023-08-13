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بايدن ينظر في إمكانية تعيين وزير المالية الأسبق سفيرا لدى إسرائيل

i24NEWS

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وزير الخزانة الأمريكي السابق جاك ليو يتحدث خلال مناقشة حول "إصلاح منطقة اليورو: وجهات نظر من داخل أوروبا وخارجها"
SAUL LOEB / AFPوزير الخزانة الأمريكي السابق جاك ليو يتحدث خلال مناقشة حول "إصلاح منطقة اليورو: وجهات نظر من داخل أوروبا وخارجها"

شغل جاكوب لو منصب وزير المالية في عهد أوباما خلال فترة ولايته الثانية في المنصب، من 2013-2017 ، وخلفه على رئاستها تيموثي جيثنر

ينظر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعيين وزير المالية الأمريكي الأسبق جاك لو سفيراً لدى إسرائيل. لوي، وهو يهودي أرثوذكسي يحترم يوم السبت، هو المرشح الرئيسي لهذا المنصب، وفق تقارير. 

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يجري البيت الأبيض فحصًا شاملاً لخلفية لو استعدادًا لـ تقديم ترشيحه للمصادقة عليه من مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة.

شغل جاكوب لو منصب وزير المالية في عهد أوباما خلال فترة ولايته الثانية في المنصب، من 2013-2017 ، وخلفه على رئاستها تيموثي جيثنر.

عمل لو رئيس طاقم موظفي أوباما، من بين أشياء أخرى كثيرة. تجري حرب في مجلس الشيوخ على الترشيح لهذا المنصب وترشيح "لو" قد يزيد الأمر سوءًا.

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