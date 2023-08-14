وزير الخارجية إيلي كوهين يتوجه الى باراغواي وأوروغواي في زيارة دبلوماسية

من المقرر أن يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين اليوم في زيارة دبلوماسية هي الأولى له إلى أمريكا اللاتينية منذ توليه منصبه حيث سيزور بارغواي والأوروغواي

من المقرر أن يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين اليوم الخميس، في زيارة دبلوماسية هي الأولى له إلى أمريكا اللاتينية منذ توليه منصبه حيث سيزور بارغواي والأوروغواي يستهلها في أسونسيون، عاصمة باراغواي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد، سانتياغو بينيا.

صرح رئيس باراغواي الجديد في السابق أنه سينقل سفارة باراغواي إلى القدس. اتبعت باراغواي خطى الولايات المتحدة، لفترة قصيرة في عام 2018 ، قبل إخراج السفارة من القدس بعد انتخابات باراغواي في ذلك العام.

AP Photo/Jorge Saenz رئيس باراغواي المنتخب سانتياغو بينا في أسونسيون ، باراغواي.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل قادة إقليميون ودوليون، من بينهم ملك إسبانيا ورئيسي البرازيل والأرجنتين وغيرهم.

ووفقا للأجندة المقررة سلفا، سيلتقي الوزير كوهين برئيسي باراغواي وأوروغواي ووزراء خارجية هاتين الدولتين ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من دول أخرى في أمريكا اللاتينية.

من المقرر أن تعكس مشاركة كوهين في حفل التنصيب رغبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إنشاء شراكات وتعاونات جديدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير، طوال فترة إقامته، اجتماعات مع شخصيات بارزة من حكومة باراغواي، بما في ذلك الرئيس بينيا ووزير خارجية البلاد. وستطرق هذه المناقشات إلى مجموعة من الموضوعات التي تتراوح بين التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي إلى المخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة.

يذكر كذلك أن كوهين يجري في الوقت نفسه أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القارة منذ أكثر من عقد.