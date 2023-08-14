ترامب يستلم هذا الأسبوع لائحة اتهام خطيرة من ولاية جورجيا

ستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات

من المتوقع أن يبدأ المدعون العامون الذين يحققون في محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب قلب نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا الأميركية بتقديم أدلة إلى هيئة محلفين كبرى الإثنين، لما يمكن أن يكون لائحة اتهام مترامية الأطراف تطال العديد من المتهمين.

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الاميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال ترامب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه ب "الفاشل" إلى عدم الادلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

قال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا، أنتوني كريس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، مما يظهر نمطًا من السلوك غير القانوني لقلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات وما إلى ذلك".

يتوقع خبراء القانون أن تصدر لائحة الاتهام الرسمية بحلول يوم الثلاثاء. يتوقع هؤلاء المحللون أن فاني ويليس، المدعي العام من منطقة أتلانتا، سيجمع الاتهامات ضد ترامب وآخرين متورطين في قضية واحدة باستخدام قانون المنظمات الجورجية المتأثرة والفاسدة (RICO).

ومن بين الحوادث التي من المرجح أن تبرز بين الاتهامات مكالمة هاتفية اجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "ايجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.

ويتوقع المحللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي ، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدو ترامب عن تزوير الانتخابات.

(AP Photo/Seth Wenig) دونالد ترامب في محكمة في نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية.

تعد جورجيا دولة مهمة في السياسة الأمريكية، حيث فاز الرئيس جو بايدن بالولاية بعدد صغير من الأصوات في عام 2020 مما ساعد على تأرجح الكلية الانتخابية لصالحه.

قد يمثل الوضع القانوني الحالي مشكلة بالنسبة لترامب لأنه يرشح نفسه عن حزبه لانتخابات عام 2024. حتى لو أصبح رئيسًا مرة أخرى، لا يمكنه استخدام السلطات الرئاسية للعفو عن نفسه في جورجيا.

ينشر ترامب رسائل على منصته Truth Social ، قائلاً إن هذا كله سخيف ويحث مسؤول الانتخابات المحلي على عدم التحدث إلى هيئة المحلفين الكبرى. وقال أيضا: "الذين غشوا وسرقوا الانتخابات هم من فعلوا الأشياء الخاطئة، ويجب معاقبتهم".

ومن المحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا بعد يوم واحد من أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في شباط/فبراير، أوصى بالعديد من التهم.