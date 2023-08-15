توجيه الاتهام إلى ترامب في تحقيق انتخابات جورجيا 2020

قالت المدعية العامة في جورجيا، التي وجهت التهم الجنائية ضد ترامب و 18 متهمًا آخر، يوم الاثنين إنها تهدف إلى عقد المحاكمة "في غضون الأشهر الستة المقبلة"

سلمت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية 10 لوائح اتهام بشأن التدخل المزعوم من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، بعد جلسات الاستماع يوم الاثنين.

أُمهِل الرئيس الأميركي السابق و18 شخصًا تم اتهامهم الاثنين على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من آب/أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدّعية العامّة المكلّفة الملفّ فاني ويليس.

وقالت المدعية العامة في جورجيا، التي وجهت التهم الجنائية ضد ترامب و 18 متهمًا آخر، يوم الاثنين إنها تهدف إلى عقد المحاكمة "في غضون الأشهر الستة المقبلة".

وأكدت كاتبة محكمة مقاطعة فولتون، تشي ألكسندر، أنه تم توجيه 10 لوائح اتهام بحق أحد الأشخاص، بالرغم من رفضها الكشف عن هويته.

أمس الاثنين، قالت هيئة المحلفين في إمكانية تقديم لائحة اتهام ذد ترامب أقصاه حتى يوم الثلاثاء. ستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترمب هذا العام، قد تؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.