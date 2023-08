الأرجنتين: المرشح الرئاسي غريب الأطوار يعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس

صدم المرشح الرئاسي الشعبوي اليميني المتطرف العالم بفوزه المذهل في الانتخابات التمهيدية المحلية. الآن، بدأ يستقطب العناوين في إسرائيل بقربه المعلن من الدولة اليهودية واليهودية بشكل عام.

وقد تسلط الضوء على خافيير ميلي بعد أن فاز البعيد عن السياسة بنسبة 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات التمهيدية المحلية في الأرجنتين هذا الأسبوع، والتي اعتبرت بمثابة "بروفة" قبل الانتخابات العامة. كانت الأحزاب الرئيسية متقاربة بنسبة 28 و27 في المائة.

وجد المرشح الرئاسي غريب الأطوار نفسه موضع مقارنة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سواء من حيث سياساته أو التمثيل المسرحي لحملته. الآن، يتبع خطوة أخرى إضافية على خطى ترامب، عبر إعلانه أنه سينقل أيضًا السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس.