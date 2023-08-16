الأرجنتين: المرشح الرئاسي غريب الأطوار يعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس

صدم المرشح الرئاسي الشعبوي العالم بفوزه المذهل في الانتخابات التمهيدية المحلية ويصرح بقربه المعلن من إسرائيل واليهودية سواء بسواء

صدم المرشح الرئاسي الشعبوي اليميني المتطرف العالم بفوزه المذهل في الانتخابات التمهيدية المحلية. الآن، بدأ يستقطب العناوين في إسرائيل بقربه المعلن من الدولة اليهودية واليهودية بشكل عام.

وقد تسلط الضوء على خافيير ميلي بعد أن فاز البعيد عن السياسة بنسبة 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات التمهيدية المحلية في الأرجنتين هذا الأسبوع، والتي اعتبرت بمثابة "بروفة" قبل الانتخابات العامة. كانت الأحزاب الرئيسية متقاربة بنسبة 28 و27 في المائة.

وجد المرشح الرئاسي غريب الأطوار نفسه موضع مقارنة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سواء من حيث سياساته أو التمثيل المسرحي لحملته. الآن، يتبع خطوة أخرى إضافية على خطى ترامب، عبر إعلانه أنه سينقل أيضًا السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس.

https://twitter.com/i/web/status/1691218094700564480 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في مقابلة مع شبكة لا ناسيون المحلية، أعلن ميلي عن نواياه ، مضيفًا أنه كرئيس ستكون الولايات المتحدة وإسرائيل أقرب حلفائه، وستكون رحلته الدولية الأولى إلى "القدس للتعمق في دراساته للتوراة، التلمود والكتب المقدسة اليهودية الأخرى".

ولد كاثوليكيًا، حتى أن قربه من اليهودية استدعى سؤالًا من اليومية الأرجنتينية El Pais، التي تساءلت عما إذا كان قد فكر في تغيير دينه، فأجاب ميلي بأنه "يدرس" الأمر.

"إذا كنت رئيسًا وحل [يوم السبت اليهودي]، فماذا أفعل؟ هل سأقطع الاتصال بالدولة من [الجمعة إلى السبت]؟ قال المرشح الرئاسي الأرجنتيني لصحيفة الباييس: "هناك بعض القضايا التي من شأنها أن تجعل [اليهودية] غير متوافقة [مع الرئاسة]".

واختتم ميلي قائلاً: "يقول الحاخام الذي يوجه دراستي إنه ينبغي أن أقرأ التوراة من وجهة نظر التحليلات الاقتصادية".

https://twitter.com/i/web/status/1680364195915677696 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كشفت محطة راديو جاي اليهودية الأرجنتينية اليهودية المحلية أن ميلي يدرس بانتظام نصوص التوراة مع الحاخام شيمعون أكسل واهنيش من ACILBA ، الجالية اليهودية المغربية في الأرجنتين. وقد وُصِفت بأنها حوارات مكثفة قدمت الإلهام والغذاء الروحي. حتى أنه قام بزيارة حج إلى موقع قبر الحاخام Lubavitcher في كوينز ، نيويورك.