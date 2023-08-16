طرح وزير الخارجية كوهين في الاجتماعات أمام رئيس الأوروغواي ووزير خارجيتها أهمية محاربة المحاولات الإيرانية لتوسيع أنشطتها في القارة الأمريكية

أعلن رئيس دولة الأوراغواي ووزير خارجيتها خلال لقاء جمعهما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع رئيس عن افتتاح مكتب دبلوماسي لتعزيز التعاون في مجال الابتكار في القدس.

وصرح وزير الخارجية بأننا "نواصل تعزيز المكانة الدولية للقدس عاصمة إسرائيل. عندما توليت منصبي في بداية العام، وضعت هدفاً يتمثل في مضاعفة عدد البعثات الدبلوماسية في القدس، وهذا الأسبوع نتخذ خطوتين مهمتين لتحقيق الهدف. أوروغواي هي واحدة من أهم أصدقاء إسرائيل في أمريكا اللاتينية، وقرار الرئيس فتح مكتب ابتكار في القدس سيعزز العلاقات بين الدول والعلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا".

وكان وزير الخارجية قد التقى رئيس أوروغواي، لويس ألبرتو لاكيا باو على هامش فعاليات تنصيب رئيس باراغواي في أسونسيون، ووزير خارجية أوروغواي، فرانسيسكو بوستيلو بوناسو، خلال زيارته السياسية لمونتيفيديو، عاصمة أوروغواي.

وتم الاتفاق في الاجتماعات على أن تفتتح الأوروغواي قريبا مكتبًا دبلوماسيًا للتعاون في مجال الابتكار في القدس، عاصمة إسرائيل.

Courtesy of Israeli Foreign Ministry وزير الخارجية إيلي كوهين ورئيس باراغواي سانتياغو بينيا

كما دعا وزير الخارجية كوهين رئيس الأوروغواي، لاكيا باو، لزيارة إسرائيل، حيث سيفتتح وزارة الابتكار في القدس.

وناقش الوزراء توسيع حصص استيراد اللحوم من أوروغواي إلى إسرائيل، وهي خطوة من شأنها خفض تكلفة اللحوم التي تصل إلى إسرائيل وتساعد في مكافحة تكاليف المعيشة.

وطرح وزير الخارجية كوهين في الاجتماعات أمام رئيس الأوروغواي ووزير خارجيتها أهمية محاربة المحاولات الإيرانية لتوسيع أنشطتها في القارة الأمريكية، وضرورة التحرك الفوري لمنع إيران من امتلاك القدرة النووية.

يشار إلى أن زيارة كوهين إلى الأوروغواي هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى مونتيفيديو في السنوات الأربعين الماضية بعد آخر زيارة لوزير الزراعة الراحل يتسحاك شامير في عام 1982.

لعبت الأوروغواي دورا تاريخيا مهما في إقامة دولة إسرائيل. إذ كان الدبلوماسي الأوروغوياني إنريكي رودريغيز فابريغات، عضوًا في لجنة اليونسكو التي قدمت خطة التقسيم إلى جمعية الأمم المتحدة في عام 1947.

وفي ضوء الدور المركزي لأوروغواي في إنشاء الدولة، كانت السفارة الإسرائيلية في مونتيفيديو رابع سفارة إسرائيلية في العالم.