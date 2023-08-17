دونالد ترامب: "جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية، تم تصميمها وإصدارها من قبل جو بايدن"

ن "جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية، تم تصميمها وإصدارها من قبل جو بايدن وموظفيه من الراديكاليين اليساريين لأغراض التدخل في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، على منصة "تروث سوشال" إن "جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية، تم تصميمها وإصدارها من قبل جو بايدن وموظفيه من الراديكاليين اليساريين لأغراض التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

يذكر أن المدعية العامة في قضية محاولة ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، كانت طلبت تحديد الرابع من مارس/اذار من عام 2024 موعداً لبدء محاكمته، غير أنه من المرجح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً إذ يواجه الملياردير الجمهوري 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024، وفق فرانس برس.

وفي حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي تصوت فيه أكثر من 12 ولاية بالانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.

وكانت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس، قد وجهت لترمب تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا، كما وجهت عدة تهم إلى 18 شخصا على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للمليارير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز.