حرائق كندا: سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر وإجلاء سكان يلونايف

أوامر بإخلاء مدينة يلونايف مع تقدم حرائق الغابات

أمرت السلطات الكندية، أول أمس الأربعاء، سكان مدينة يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا، بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية الأسبوع. وكافحت فرق الإطفاء الكندية، ليل الخميس – الجمعة، لمنع حرائق الغابات من بلوغ مدينة يلونايف (شمال) التي بدأ سكانها في المغادرة باستخدام سيارات وطائرات، بعد صدور أمر بإخلائها.

ودعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مجموعة الاستجابة للحوادث مع الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة حرائق الغابات التي تعصف بالبلاد. ناقشت المجموعة التأثير المدمر لأكثر من 5500 حريق غابة دمر المقاطعات والأقاليم في جميع أنحاء كندا هذا العام.

واطلع الوزراء على آخر التطورات في الأقاليم الشمالية الغربية، حيث احترقت أكثر من 21 ألف كيلومتر مربع، واستمر اشتعال أكثر من 230 حريقا، واضطر الآلاف من السكان إلى مغادرة منازلهم، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

وقال وزير البيئة وتغير المناخ والشؤون البلدية والمجتمعية في الإقليم، شين تومسون، إن على سكان يلونايف ونديلو وديتا وإنغراهام تريل أن يغادروا منازلهم بحلول ظهر يوم غد الجمعة.