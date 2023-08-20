حرائق الغابات في غرب كندا مستمرة وتجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم

وقالت وزيرة إدارة الأحوال الطارئة بوين ما إنّ الأوضاع في المنطقة التي تعدّ مقصداً سياحياً "سريعة التطوّر"

حضّت السلطات في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية السبت عشرات الآلاف من السكان على الامتثال لأوامر الإخلاء بسبب حرائق غابات "سريعة التطوّر" تهدّد منطقة أوكاناغان فالي، بما في ذلك مدينة كيلونا.

وقالت وزيرة إدارة الأحوال الطارئة بوين ما إنّ الأوضاع في المنطقة التي تعدّ مقصداً سياحياً "سريعة التطوّر". وأوضحت أنّ أوامر إخلاء صدرت لنحو 30 ألف شخص وأن 36 ألفا آخرين وضعوا في حال تأهب للاستعداد للهرب.

وشدّدت في مؤتمر صحافي عقدته عصرا على وجوب "اتّباع أوامر الإخلاء عند صدورها". وأضافت "إنها مسألة حياة أو موت ليس فقط للأشخاص الموجودين في تلك الممتلكات، بل أيضا للمستجيبين الأوائل الذين غالبا ما يعودون لحضّ الناس على المغادرة".

وخيّم دخان كثيف على مدينة كيلونا البالغ عدد سكانها 150 ألف نسمة والتي أصبحت أحدث مركز حضري تتهدّده حرائق الغابات في هذا الصيف الكندي الملتهب.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنّه تباحث مع رئيس حكومة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي في "حرائق الغابات السريعة التطوّر" والتي تحدث "تدميراً لا يصدّق"، متعهّداً توفير موارد فدرالية استجابة للكارثة.

والحرائق المشتعلة في إقليم الأراضي الشمالية الغربية المجاور استدعت إخلاء العاصمة الإقليمية "يلونايف" البالغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة ممّا حوّلها إلى مدينة أشباح.