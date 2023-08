المرشح المفاجئ الأوفر حظاً في غواتيمالا يحمل زاوية إسرائيلية مميزة

افتتحت صناديق الاقتراع يوم الأحد للانتخابات الرئاسية في غواتيمالا، في جولة ثانية اتسمت بمضايقة المرشح الأوفر حظًا الذي مثل ظهوره مفاجأة الانتخابات، بعد أن أشعل حماسة الناخبين بوعوده محاربة الفساد.

يقف برناردو أريفالو، 64 عامًا، على شفا أن يصبح رئيسًا لغواتيمالا، ولكن بصفته المرشح الأوفر حظًا، فإنه يتمتع أيضًا بزاوية إسرائيلية مميزة، نظرا لعمله ودراسته لفترة في إسرائيل.

إذا فاز أريفالو في الانتخابات الغواتيمالية، فسيصبح زعيمًا عالميًا يتمتع بخبرة واسعة في الأمور المتعلقة بإسرائيل، بعد أن درس في الجامعة العبرية في القدس، بينما عمل والده سفيراً. ثم عمل دبلوماسياً بنفسه في سفارة غواتيمالا.

ومن الجدير بالذكر أن غواتيمالا نفسها تبرز أيضًا كداعم قوي لإسرائيل، حيث كانت أول من سار على خطى الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.