المرشح المفاجئ الأوفر حظاً في غواتيمالا يحمل زاوية إسرائيلية مميزة

إذا فاز أريفالو في الانتخابات فسيصبح زعيمًا عالميًا يتمتع بخبرة واسعة في الأمور المتعلقة بإسرائيل، بعد أن درس في الجامعة العبرية في القدس بينما عمل والده سفيرا

افتتحت صناديق الاقتراع يوم الأحد للانتخابات الرئاسية في غواتيمالا، في جولة ثانية اتسمت بمضايقة المرشح الأوفر حظًا الذي مثل ظهوره مفاجأة الانتخابات، بعد أن أشعل حماسة الناخبين بوعوده محاربة الفساد.

يقف برناردو أريفالو، 64 عامًا، على شفا أن يصبح رئيسًا لغواتيمالا، ولكن بصفته المرشح الأوفر حظًا، فإنه يتمتع أيضًا بزاوية إسرائيلية مميزة، نظرا لعمله ودراسته لفترة في إسرائيل.

(AP Photo/Moises Castillo) برناردو أريفالو ، المرشح الرئاسي لحزب حركة سيد ، يشير بعد إلقاء خطابه خلال التجمع الانتخابي الختامي في ميدان الدستور في مدينة غواتيمالا.

إذا فاز أريفالو في الانتخابات الغواتيمالية، فسيصبح زعيمًا عالميًا يتمتع بخبرة واسعة في الأمور المتعلقة بإسرائيل، بعد أن درس في الجامعة العبرية في القدس، بينما عمل والده سفيراً. ثم عمل دبلوماسياً بنفسه في سفارة غواتيمالا.

ومن الجدير بالذكر أن غواتيمالا نفسها تبرز أيضًا كداعم قوي لإسرائيل، حيث كانت أول من سار على خطى الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.

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بالعودة إلى غواتيمالا، دخل أريفالو في حرب مؤسسات. قطاع الأعمال يدعمه، بينما القيادة السياسية ضده. افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) ، مما سمح للشعب الجواتيمالي بالاختيار بين الإصلاحي الخارجي والسيدة الأولى السابقة ساندرا توريس.

انحازت وسائل الإعلام الدولية إلى جانب المؤسسة التجارية، حيث نظرت إلى أريفالو كرئيس سيحارب الفساد ويعزز الديمقراطية، وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن الجمهور يدعمه، حيث أطلق عليه "تيو بيرني".

(AP Photo/Moises Castillo, File) السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس ، المرشحة الرئاسية للوحدة الوطنية للأمل ، تلتقط صورة سيلفي على خلفية مؤيدين لها ، خلال تجمع انتخابي في تشيمالتينانغو ، غواتيمالا.

ومع ذلك، فإن القتال لم ينته بعد. زعم أريفالو أنه كان ضحية "اضطهاد سياسي من قبل أقلية فاسدة تعرف أنها تفقد سلطتها يومًا بعد يوم".

تبع نجاح أريفالو مداهمات ضد مكاتب حزبه سيميلا ومسؤولي الانتخابات، مما دفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية إلى إثارة القلق بشأن الجهود المبذولة لتقويض التصويت. وقالت المدعية العامة السابقة كلوديا باز واي باز لوكالة فرانس برس ان الفاسدين "يسيطرون تدريجيا على جميع مؤسسات الدولة".

وقبل أيام قليلة من التصويت النهائي، قال المدعي العام رافائيل كوروشيتش، المعتمد من واشنطن، إنه لا يستبعد المزيد من المداهمات والاعتقالات المحتملة بعد الانتخابات.