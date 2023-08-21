غواتيمالا : برناردو أريفالو يفوز في الانتخابات الرئاسية

وبعد فرز 95 في المئة من بطاقات الاقتراع، حصل أريفالو على 59 في المئة من الأصوات، بينما حصلت منافسته ساندرا توريس على 36 في المئة.

فاز المرشّح برناردو أريفالو الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في غواتيمالا، وفق ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا.

(AP Photo/Moises Castillo)

وبعد فرز 95 في المئة من بطاقات الاقتراع، حصل أريفالو على 59 في المئة من الأصوات، بينما حصلت منافسته ساندرا توريس على 36 في المئة.

وأدلى الناخبون في غواتيمالا الأحد بأصواتهم في إطار دورة ثانية من الانتخابات الرئاسيّة، في ختام حملة اتّسمت بمحاولات لإقصاء المرشّح أريفالو الذي وعد باجتثاث الفساد من بلده الغارق في الفقر والعنف.

ومن الجدير بالذكر أن غواتيمالا نفسها تبرز أيضًا كداعم قوي لإسرائيل، حيث كانت أول من سار على خطى الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.

(AP Photo/Moises Castillo)

وفي هذه الانتخابات، تنافس أريفالو مع السيّدة الأولى السابقة ساندرا توريس، وكلاهما ديموقراطي اجتماعي.

ويخلف الفائز في هذه الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو ياماتي الذي اتّسم عهده بقمع القضاة والصحافيين الذين ندّدوا بالفساد.

وأريفالو الذي شكّل تأهّله للدورة الثانية مفاجأة للجميع قال الأربعاء "كنّا لسنوات ضحايا، فريسة سياسيين فاسدين".

وأضاف المرشّح الذي يؤيّده خصوصا الشباب الطامحون إلى التغيير أنّ "إدلاءكم بأصواتكم يعني أن تقولوا بوضوح إنّ الشعب الغواتيمالي هو الذي يدير هذا البلد وليس الفاسدون".