ترامب يؤكد تسليم نفسه الخميس لمواجهة الاتهامات ضده في ولاية جورجيا

قال ترامب عبر منصته الخاصة إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ينوي تسليم نفسه الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الاثنين إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.

وفي وقت سابق أشار ترامب إلى أن "جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية، تم تصميمها وإصدارها من قبل جو بايدن وموظفيه من الراديكاليين اليساريين لأغراض التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

SAUL LOEB / AFP حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

اشتملت لائحة الاتهام على تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسع استمر سنتين في مزاعم بذله جهودا لعكس نتيجة خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

وفي السياق يشار إلى أن المدعية العامة في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا طلبت تحديد الرابع من آذار/مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب وفي حال تمت الموافقة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية "الثلاثاء الكبير" وهو اليوم الذي تصوت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشح الحزب لاستحقاق 2024 وقبل ثمانية أيام من موعد التصويت في جورجيا.