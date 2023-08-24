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ثلاثة قتلى في إطلاق نار في حانة في كاليفورنيا

AFP

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ضباط شرطة يقفون بالقرب من مكان إطلاق النار في بيك بارك في سان بيدرو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 24 يوليو 2022.
AP Photo/Ringo H.W. Chiuضباط شرطة يقفون بالقرب من مكان إطلاق النار في بيك بارك في سان بيدرو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 24 يوليو 2022.

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح عندما أطلق رجل مسلح النار في حانة في ولاية كاليفورنيا وتم تحييد مطلق النار

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح عندما أطلق رجل مسلح النار في حانة في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، على ما أفادت الشرطة، وتم تحييد مطلق النار.

https://twitter.com/i/web/status/1694561022676210100

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وقال مكتب شريف منطقة أورانج عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تأكد مقتل أربعة أشخاص في المكان بينهم مطلق النار. ونقل ستة إلى المستشفى بينهم خمسة أصيبوا بالرصاص".

وفقا لـ سي بي اس لوس أنجلوس، وقع إطلاق النار في حانة لسائقي الدراجات النارية في ترابوكو كانيون. وذكرت قناة KCAL News نقلاً عن مصادر أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم.

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