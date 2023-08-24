ثلاثة قتلى في إطلاق نار في حانة في كاليفورنيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح عندما أطلق رجل مسلح النار في حانة في ولاية كاليفورنيا وتم تحييد مطلق النار

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح عندما أطلق رجل مسلح النار في حانة في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، على ما أفادت الشرطة، وتم تحييد مطلق النار.

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وقال مكتب شريف منطقة أورانج عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تأكد مقتل أربعة أشخاص في المكان بينهم مطلق النار. ونقل ستة إلى المستشفى بينهم خمسة أصيبوا بالرصاص".

وفقا لـ سي بي اس لوس أنجلوس، وقع إطلاق النار في حانة لسائقي الدراجات النارية في ترابوكو كانيون. وذكرت قناة KCAL News نقلاً عن مصادر أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم.