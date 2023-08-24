مرشحا الرئاسة الجمهوريان يتجادلان حول إسرائيل خلال المناظرة التمهيدية الأولى

"دعني أخبرك أن إسرائيل ليست بحاجة إلى أمريكا، بل أمريكا هي من بحاجة إلى إسرائيل. وتابعت وسط تصفيق الجمهور: "إنهم على خط الدفاع الأمامي لإيران"

شهدت المناظرة التمهيدية الأولى للحملة الرئاسية لعام 2024 يوم الأربعاء اندلاع جدال حاد بين المرشحين الجمهوريين نيكي هيلي وفيفيك راماسوامي حول المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السابقة هيلي انتقدت خصمها بسبب اقتراحه الأخير بتقليص مساعدات واشنطن لإسرائيل.

وأضافت بلهجة متهكمة: "إنه يريد تسليم أوكرانيا إلى روسيا، ويريد السماح للصين بأكل تايوان، ويريد التوقف عن تمويل إسرائيل. وقالت هيلي، المعروفة بدعمها لإسرائيل: "أنت لا تفعل ذلك بأصدقائك، ما تفعله بدلا من ذلك هو أنك تطعن أصدقاءك من الخلف".

وقالت لراماسوامي: "أنت تريد أن تذهب وتوقف تمويل إسرائيل". "ليس لديك أي خبرة في السياسة الخارجية وهذا واضح."

بينما تعهد رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية من جانبه بتعزيز العلاقات مع إسرائيل ولكن ليس "كعلاقة عميل".

لن تكون علاقتنا مع إسرائيل أقوى مما ستبدو عليه بنهاية فترة ولايتي الأولى، لكنها ليست علاقة عميل، إنها صداقة، وهل تعرفين ماذا يفعل الأصدقاء؟ قال راماسوامي: "يساعد الأصدقاء بعضهم البعض في الوقوف على أقدامهم".

كما تعهد "بقيادة النسخة الثانية من اتفاقيات ابراهيم" و"التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق".

لكن هيلي بدت غير مقتنعة. وقالت: "لا، أنت تريد قطع المساعدات، ودعني أخبرك أن إسرائيل ليست بحاجة إلى أمريكا، بل أمريكا هي من بحاجة إلى إسرائيل. وتابعت وسط تصفيق الجمهور: "إنهم على خط الدفاع الأمامي لإيران".

واستضافت قناة فوكس نيوز المناظرة التي جرت في ميلووكي بولاية ويسكونسن، لكنها لم تضم المرشح الأوفر حظا، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعلن يوم الأحد أنه لن يشارك. لقد أوضح جدول أعمال حملته في مقابلة مسجلة مع مضيف قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون، والتي تم إصدارها على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، في وقت المناظرة.