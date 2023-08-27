مقتل 3 أميركيين سود في إطلاق نار مدفوع بـ"الكراهية" العرقية في فلوريدا

أعلنت السلطات الأميركيّة أنّ مسلّحا مدفوعا بالكراهية العنصريّة أطلق النار وقتل ثلاثة أشخاص سود في جاكسونفيل بفلوريدا السبت قبل أن يقتل نفسه إثر مواجهة مع الشرطة

أعلنت السلطات الأميركيّة أنّ مسلّحا مدفوعا بالكراهية العنصريّة أطلق النار وقتل ثلاثة أشخاص سود في جاكسونفيل بولاية فلوريدا السبت قبل أن يقتل نفسه إثر مواجهة مع الشرطة.

وقال الشريف تي كاي ووترز إنّ مطلق النار، وهو رجل أبيض في أوائل العشرينات من عمره لم يتمّ الإفصاح عن هويته بعد، كان يرتدي سترة تكتيكيّة ويحمل بندقيّة من طراز "آي آر" ومسدّسا، عندما بدأ بإطلاق النار داخل متجر "دولار جنرال".

AFP يُظهر مقطع الفيديو هذا سيارات الشرطة في موقع إطلاق النار في جاكسونفيل، فلوريدا، 26 أغسطس 2023

وكشف ووترز في مؤتمر صحافي أنّ عائلة المسلح عثرت على رسائل بحوزته قبيل الهجوم "تُظهر بالتفصيل أيديولوجيّة الكراهية المثيرة للاشمئزاز لديه"، أضف إلى أن أحد السلاحين رسمت عليه باليد صلبان معقوفة. وقال "نعلم أنه تصرَّف بمفرده تماما".

وأضاف "لقد استهدف مجموعة معيّنة من الناس وهؤلاء كانوا من السود. أولئك هم من قال إنّه يريد قتلهم. وهذا واضح جدا"، مشيرا إلى أن الضحايا الثلاثة هم رجلان وامرأة.

يتبع....