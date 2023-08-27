تقرير: تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء تدريبات في أستراليا

تم إنقاذ العديد من العسكريين بعد تحطم طائرة أوسبري أثناء تدريبات بالقرب من جزر تيوي شمال داروين وكانت تحمل ما يقرب من 20 من مشاة البحرية الأمريكية

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية خلال تدريبات في الإقليم الشمالي بأستراليا اليوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. تم إنقاذ العديد من العسكريين بعد تحطم طائرة أوسبري ذات الإقلاع العمودي أثناء تدريبات بالقرب من جزر تيوي شمال داروين، وفقًا لإذاعة ABC الحكومية الأسترالية. وبحسب ما ورد كانت الطائرة تحمل ما يقرب من 20 من مشاة البحرية الأمريكية. وتجري حاليا عملية بحث وإنقاذ. https://twitter.com/i/web/status/1695654079136166393 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences . يعد "سباق الحيوانات المفترسة/Predators Run" أكبر مناورة عسكرية تقودها أستراليا في الإقليم. هذه قصة متطورة.