تقرير: تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء تدريبات في أستراليا

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية خلال تدريبات في الإقليم الشمالي بأستراليا اليوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

تم إنقاذ العديد من العسكريين بعد تحطم طائرة أوسبري ذات الإقلاع العمودي أثناء تدريبات بالقرب من جزر تيوي شمال داروين، وفقًا لإذاعة ABC الحكومية الأسترالية. وبحسب ما ورد كانت الطائرة تحمل ما يقرب من 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

وتجري حاليا عملية بحث وإنقاذ.