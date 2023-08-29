دونالد ترامب : "سأتقدم بطعن" ويرفض موعد محاكمته ويعتبره تدخل انتخابي في 2024

وصف ترامب القرار بأنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024، واتهم القاضية القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة على شبكته "تروث سوشيال، أمس الاثنين، بالموعد الذي حددته قاضية في محكمة فيدرالية بواشنطن لبدء محاكمته بتهمة السعي إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ووصف القرار بأنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024، واتهم القاضية القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.

وكانت القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، قد حددت الرابع من مارس/آذار من عام 2024 موعداً لبدء محاكمة دونالد ترامب، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

وشددت تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جداً، حسب فرانس برس.

يذكر أن المدعي الخاص جاك سميث كان طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.

لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويقع الرابع من مارس/اذار 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته أصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب