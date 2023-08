عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

أعلن عمدة نيويورك اليوم الثلاثاء رسميا عن توقيعه مرسوما يسمح برفع آذان صلوات الظهرفي أيام الجمعة وآذان المغرب في شهر رمضان، وذلك بعد طلب تلقاه من الجالية المسلمة، وبموجب القرار سيتم السماح بتركيب مكبرات الصوت فوق المآذن في مساجد المدينة.

