عمدة نيويورك يصدر مرسوما يسمح برفع الآذان في مساجد المدينة

جاء هذا بعد تلقيه طلبا من الجالية الاسلامية وإعجابه بصوت الآذان عندما سمعه في دول عربية

أعلن عمدة نيويورك اليوم الثلاثاء رسميا عن توقيعه مرسوما يسمح برفع آذان صلوات الظهرفي أيام الجمعة وآذان المغرب في شهر رمضان، وذلك بعد طلب تلقاه من الجالية المسلمة، وبموجب القرار سيتم السماح بتركيب مكبرات الصوت فوق المآذن في مساجد المدينة.

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هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي يبدلها آدامز لتعزيز احترام جميع الأديان، وقال خلال مؤتمر صحافي بمشاركة مجموعة من الأئمة والفاعلين في المراكز والجمعيات الإسلامية بالمدينة وقائد شرطة نيويورك ادوارد كابان :"اليوم نقول بوضوح أن للمساجد ودور العبادة توجد الحرية لرفع الآذان يوم الجمعة في شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري، يجب أن يعرف اخواننا واخوتنا من المسلمين أن لديهم الحرية بأن يعيشوا عقيدتهم في مدينة نيويورك ، لأنه بموجب القانون سنعامل الجميع بصورة متساوية ونحن فخورين بهذا الانجاز"

وقال خلال المؤتمر الصحافي إنه زار عددا من الدول وسمع صوت الآذان فيها ومنها الأردن وقال :"لقد تأثرت كثيرا بصوت الآذان"، وأكد على أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة بالمدينة. وأضاف :"ستسمعون صوت الآذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية وهذه لحظة هامة للجالية الإسلامية.

بموجب التوجيهات الجديدة، سيسمح للمساجد ودور العبادة الاسلامية بث الأذان كل يوم جمعة من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهرًا وكذلك أثناء صلاة المغرب خلال شهر رمضان.

ويعتبر هذا القرار هاما وفريدا في الولايات المتحدة، حيث لم يسمح تركيب مكبرات الصوت في المساجد من قبل.