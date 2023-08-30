كندا تحذر مواطنيها من مجتمع الميم من السفر الى الولايات المتحدة، لماذا؟

يأتي مع ارتفاع التشريعات في الولايات المتحدة ضد المثليين مع التحركات القضائية للحد من حقوقهم

حذرت كندا مواطنيها من مجتمع الميم الذين يخططون السفر الى الولايات المتحدة بأن يقوموا بفحص المخاطر المحتملة التي تنتظرهم هناك، وذلك بناء على مجموعة من القوانين التي مررت في عدد من الولايات الأمريكية. وذكرت وكالة "رويترز" أن أكبر منظمة للدفاع عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة "حملة حقوق الانسان" ، أعلنت عن حالة طوارئ وطنية، مشيرة الى انتشار التشريعات في عواصم الولايات التي تهدف الى تنظيم حياة المثليين.

المظاهرات ضد مجتمع الميم في الولايات المتحدة ارتفعت 30 بالمئة منذ عام 2017، كما أن التحركات القضائية للحد من حقوقهم آخذة في الارتفاع. ويتضمن تحذير السفر من كندا الى الولايات المتحدة الآن تحذيرا لأولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم كويريين، أو مثليات، أو مثليي الجنس، أو ثنائيي الجنس أو متحولين جنسيًا أو مترددين أو ثنائي الجنس. وجاء في التحذير: "لقد سنت العديد من الولايات قوانين وسياسات قد تؤثر على الأشخاص المثليين" وذكرت الاستشارة "قوموا بالتحقق من القوانين المحلية للولاية ذات الصلة، هذه النصائح والتحذيرات لم تشر الى الولاية التي يتم التحدث عنها.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الدولة "ملتزمة بتعزيز التسامح والشمولية والعدالة والاحترام، مع تعزيز حقوق مجتمع المثليين ومستعدة للعمل مع شركاء ذوي تفكير مماثل من كافة أنحاء العالم حول ذلك". نائبة رئيس الحكومة الكندي كريستينا فريلند قالت إن حكومة كندا شغلت خبراء "لإلقاء نظرة فاحصة حول العالم والمراقبة حول وجود مخاطر خاصة على مجموعات معينة من الكنديين".